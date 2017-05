Encontraron pegamento fraccionado en Casa Fessia

El pasado lunes, la Municipalidad procedió a la clausura preventiva de Casa Fessia, local comercial sito en Lamadrid al 300 (esquina Bolívar). Ayer, un grupo de inspectores, volvieron al negocio, con la intención de habilitarlo. Sin embargo, se encontraron con una situación que complica al comercio.

Es que si bien en los anteriores registros siempre habían encontrado potes de pegamento cerrados, en la de ayer por la mañana se encontraron frascos con pegamento fraccionado. Durante los últimos días, habían corrido muchas versiones en las redes sociales en donde se afirmaba que esto era así. La ordenanza 4205 (aprobada en 2008, que solo habilita la venta de pegamentos con tolueno en ferreterías, pinturerías y corralones y para mayores de 18 años), dice en el artículo 3º "prohíbese la venta fraccionada de estos productos, autorizándose exclusivamente la venta de los envases etiquetados en su origen por el fabricante". Como se demuestra en la foto que circuló en las redes sociales, claramente este no fue el caso. Y en el artículo 5º se determina que "en todos los casos las infracciones al artículos 1º, 2º y 3º de la presente, sin perjuicio de las multas aplicables, podrán ser sancionadas con las penas de decomiso de las mercaderías y clausura de hasta (treinta) 30 días del local comercial". Ayer, efectivamente, se concretó el decomiso de la mercadería. Ahora, el negocio tiene la posibilidad de un descargo, para lo cual cuenta con dos días.

"Estos son hechos nuevos y objetivos. Seguramente, se va a agravar la clausura que hasta ahora era preventiva", dijo a LA OPINION una alta fuente del Palacio Municipal e indicó que la pena máxima sería la clausura definitiva (aunque, dejaron entrever que este no sería el caso).

En materia de rumores, también se indicó que podría tratarse de algún empleado infiel, dado que la empresa misma había convocado a los funcionarios municipales para que se reabra el negocio.

Tanto el procedimiento de ayer, como el del lunes estuvo a cargo del Juez de la 3ra Nominación Rubén Pavetti, motivado por inspección conjunta de áreas técnicas municipales (Habilitaciones, Obras Privadas, ASAL -Agencia de Seguridad Alimentaria-, Protección Vial y Comunitaria).

En dicho establecimiento se realizaban inspecciones periódicas donde se le otorgaban plazos para normalizar situaciones concernientes a aspectos de seguridad edilicia y bromatológicos.

En la inspección del lunes, y cumplidos los plazos, los inspectores detectaron innumerables irregularidades -mercadería en el piso, alimentos vencidos que fueron decomisados, pasillos de circulación obstruidos, baño inutilizado, inadecuada disposición de mercadería en el entrepiso del negocio, puerta de emergencia inutilizada por acumulación de mercadería- que desencadenaron la clausura preventiva del lugar.





La intoxicación por inhalación de vapores emanados del tolueno se caracteriza por euforia, excitación, vértigo, dificultades en el habla y en los movimientos, pérdida de la inhibición con sensaciones de fuerza y de capacidades no reales.