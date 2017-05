Todo lo que viene sucediendo como fenómeno natural con las inundaciones de los últimos años, con miles de hectáreas que aún hoy siguen bajo el agua en diversas regiones del país, según el ingeniero agrónomo Esteban Jobbágy que integra un Instituto que depende del CONICET -según publicó en el portal ElPuntal- "desde hace 15 años estudia el comportamiento de los suelos y de sus investigaciones concluye que las inundaciones no sólo dependen de la cantidad de lluvia precipitada, sino también de cuánto absorben los suelos y su directa relación con la napa freática (acumulación de agua subterránea). En ese contexto, profundiza en el tema y se permite aseverar que “se están viendo procesos erosivos de agua subterránea que hace 10.000 años no ocurrían”.“Lo que estamos viendo son ‘inundaciones en cámara lenta’, como yo las llamo, y tienen que ver con la llegada de las napas freáticas a la superficie”, describe el científico. Para Jobbágy, la vegetación juega un papel fundamental en el control de napas. “El uso de agua en la agricultura actual es bastante más bajo que la utilización de agua que hacen las pasturas, los montes y los pastizales naturales, lo que se ha ido generando es una acumulación de excesos de agua que hace que sea más fácil inundar la llanura que antes”, explica.“Tenemos un sistema agrícola que antes no teníamos. Lo que hemos identificado con nuestro grupo de trabajo es que por un lado está el desmonte en la llanura chaqueña y por otro lado en zonas, como el sur de Córdoba, donde hay un abandono del sistema de pasturas, de pasto llorón, de alfalfa y pastizal natural, los cuales tenían la característica de usar más agua todos los años”, sostiene. “Supongamos que ahora vienen tres años secos. Las napas van a bajar hasta donde estén las raíces de nuestros cultivos, o sea, a los tres metros de profundidad cuando antes lo hacían a los seis metros. Lo que hace que hoy tengamos un balde más chiquito y cuando lo llenamos, nos inundamos”, ejemplifica.