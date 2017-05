Por amplitud, Baradel fue reelecto en Suteba

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, fue reelecto ayer al frente del sindicato mayoritario de los docentes bonaerenses por más del 70 por ciento de los votos frente a la dirigente del Partido Obrero Romina Del Plá, en medio del conflicto salarial que el gremio mantiene con el gobierno provincial. "En esta elección no sale fortalecido Baradel, sino los miles de docentes de la provincia que tienen una perspectiva de lucha. ¡Más temprano que tarde vamos a triunfar!. Decían que no teníamos representación, pero con estos resultados les decimos que queremos paritarias nacionales, salario digno y aumento de presupuesto", remarcó en conferencia de prensa el líder del gremio, quien se aseguró la continuación en el máximo cargo hasta 2021.Pasadas las 20:00 y con el 50 por ciento de las mesas escrutadas, Baradel dio por iniciada la rueda de prensa, donde confirmó que conseguía un nuevo mandato con el 73,02 por ciento de los votos, en tanto que Del Plá, quien es secretaria general de Suteba-La Matanza y soñaba con desbancarlo al frente de la Lista Multicolor, obtenía el 24,98 por ciento. Desglosado por zonas, el resultado daba en el conurbano un triunfo para Baradel por 61,98 por ciento contra el 35,65, mientras que en el interior provincial el actual secretario general sacaba una diferencia mayor y se imponía por 82,37 puntos contra un 15,95 de Del Plá.En las elecciones finalmente votó algo más del 50 por ciento del padrón, que en total superaba los 100 mil afiliados, en 112 sedes electorales habilitadas de las 97 seccionales que corresponden a los 128 municipios de la Provincia. Baradel, quien había votado por la mañana en una escuela de Lanús, brindó la conferencia en la sede de Suteba en el barrio de San Telmo, acompañado por el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky; la titular de CTERA, Sonia Alesso, y el del sindicato de docentes porteños UDE, Eduardo López."Se ha ratificado a esta conducción y vamos a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores de la educación y a la escuela pública", planteó el dirigente. Al ser consultado sobre cómo seguirán las negociaciones con la gestión de María Eugenia Vidal por el aumento salarial, criticó que el gobierno "dilató" las tratativas a la espera de los resultados de estos comicios y dijo que espera una oferta superadora al 20 por ciento más la cláusula gatillo que propusieron las autoridades. "En esta elección decidieron los trabajadores de la educación; no decidió la patronal ni ningún partido político. Es el resultado de mantener las convicciones, de tener dignidad, de no agachar la cabeza y de seguir defendiendo los intereses de los docentes y de la escuela pública, como lo hicimos siempre y como lo vamos a seguir haciendo mucho más fortalecidos", remarcó.Baradel, cabeza más visible de la pelea con la gestión de Vidal, conduce el Suteba desde 2004 y está alineado con el sector docente más identificado con el kirchnerismo que predomina en la federación nacional de los sindicatos docentes de CTERA.En la recta final a la realización de estos comicios, ambos sectores cruzaron duras acusaciones, con Del Plá alertando sobre un posible "fraude" y el oficialismo del sindicato repudiando lo que consideraron ataques "infundados" dirigidos a "debilitar y dividir al Suteba", mientras que el Ministerio de Trabajo terció a favor de Baradel al aprobar los padrones cuestionados por la oposición del gremio.El aval que dio la cartera de Jorge Triaca a los padrones presentados por Baradel fue interpretado como un gesto del macrismo al actual jefe del sindicato ya que pese al conflicto salarial que mantiene con él, consideran que sería aún más complicada una negociación con el sector que lidera Del Plá.