Jornada sobre mastitis

El Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Sunchales la semana próxima volverá a generar un espacio de capacitación. Siguiendo con la metodología de trabajo ya implementada, y en virtud de la excelente convocatoria de las actividades anteriores, se realizará nuevamente una charla. En esta oportunidad, el eje temático será “Mastitis, claves en la rutina de ordeñe; cómo manejar el ambiente para reducir la problemática”, conceptos que desarrollará el médico veterinario Luis F. Calvinho, destacado profesional de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela INTA. Se trata de un reconocido especialista en mastitis bovina y calidad de leche.Calvinho es Bacteriólogo Clínico e Industrial, se desempeñó en la Universidad Nacional de La Plata. Además cuenta con los títulos Master of Veterinary Medicine, University College Dublin (Irlanda). Doctor of Philosophy (PhD), The University of Tennessee, Knoxville (EE.UU.). Es coordinador de Proyecto Específico Enfermedades que afectan la producción de los rodeos lecheros.La charla, la cual está destinada especialmente a veterinarios, productores y tamberos, se concretará el miércoles 24 de mayo, a partir de las 19:30, en las instalaciones feria de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales. Más allá de los destinatarios recién mencionados, la actividad es libre y gratuita y todas las personas interesadas en la temática pueden participar.CAPACITACION EN TERNEROSLa Agencia de Extensión Rural de Carlos Pellegrini del INTA invita a todos los interesados a participar de la jornada de capacitación denominada "Qué vivan los terneros!", a desarrollarse el próximo viernes 2 de junio en la Sociedad Rural de Cañada de Rosquín.Será una capacitación técnico-práctica para el equipo de trabajo de los tambos, de la que pueden participar tanto guacheros, tamberos, productores como profesionales.La jornada contará con la disertación de la Méd. Vet. Roxana Galarza, de la Extensión Chascomús de INTA, y constará de 6 partes: ¿por qué se nos mueren los terneros?; cuidados: antes, durante y después del parto; calostro; alimentación; higiene; instalaciones.