Cartelera de Novedades

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 6, cobran a partir del 17 de mayo; en 7, del 18; en 8, del 19; y en 9, del 22 de mayo.* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 0 y 1 inician el pago el 23 de mayo; en 2 y 3, el 24; en 4 y 5, el 26; en 6 y 7, el 29; y en 8 y 9, a partir del 30 de mayo.* El Club de Abuelos Unidos realizará una cena y baile, el sábado 27 de mayo, en sus instalaciones de Casabella y Chacabuco, con la animación de “Cuarta Generación”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 - 450715 – 436267 – 434008 – 570958.* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 20 de mayo con la animación de "Fabián y Javier". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.* La Asociación Departamental informa que el día jueves 18 de mayo se entregará el bolsón de Pami del mes de abril, en el horario 8.00 a 11.00. Los beneficiarios deberán presentarse con el último recibo de cobro. Si no retiran el bolsón ese día, los mismos serán entregados a los beneficiarios en lista de espera. No comprometa al personal. Recordamos que si no asiste el titular, el asignado para retirarlo deberá presentar una nota del beneficiario del bolsón, donde autorice al mismo a hacerlo en su lugar.* La ANSeS recuerda que, para adherirse al Programa de Reparación Histórica, jubilados y pensionados deberán registrar su huella digital en oficinas de la ANSeS previa solicitud de turno en www.anses.gob.ar. Es importante destacar que aquellos que ya hubieran registrado su huella anteriormente no deberán repetir el trámite.Los abogados que representan a los jubilados o pensionados dentro del Programa de Reparación Histórica sí o sí deberán realizar el registro en las oficinas de la ANSeS, también con turno previo. Para ello, deberán ingresar en www.anses.gob.ar, sección Turnos Online, elegir Solicitar turno, opción Mi Huella y optar por el trámite Mi Huella - Enrolamiento. Posteriormente, indicarán su número de CUIL, sus datos de contacto y harán clic en Continuar.* El Reconocimiento de Servicios es el comprobante formal de la acreditación, ante la ANSeS, de los servicios con aportes desempeñados y declarados por un trabajador, ya sea en relación de dependencia o de manera autónoma. El trámite puede solicitarse en cualquier momento, previa solicitud de turno al número gratuito 130 o en www.anses.gob.ar.De esta manera, los años trabajados formarán parte de la historia laboral, lo que permitirá a la persona adelantar parte del futuro trámite jubilatorio.Es importante resaltar que el titular tendrá que acreditar sus datos personales y los de sus relaciones familiares en la Base de Datos de Personas (ADP) del organismo, mediante la presentación de la documentación correspondiente en cada caso, sin turno previo.