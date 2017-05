El CCR renueva sus propuestas culturales

El Centro Ciudad de Rafaela brindó anoche una reunión informativa que tuvo lugar en el escenario de la emblemática sala B. Juan Lasserre. En la oportunidad, la presidente María Eugenia Marzioni, elegida en una asamblea ordinaria realizada el 17 de marzo pasado, mencionó los demás integrantes de la comisión directiva: vice-presidente Martín Werlen; secretario Silvina Fernández; pro-secretario Gustavo Poggi; tesorero Juan Ignacio Williner; pro-tesorero Adrián Della Torre; vocales titulares Alejandro Mascardi, Sonia Wilson, Oscar Vico, Liliana Olivero; vocales suplentes María Della Torre, Guillermo Teroel; revisores de cuenta Miguel Oros y Susana Valenti.

"Queremos defender y engrandecer a la entidad que cumple sus 85 años el 26 de octubre, con el desafío de una nueva imagen, para gestionar y leer la nueva realidad, honrando a los que estuvieron y a los que no están más con nosotros", destacó Marzioni, para agregar que "los proyectos tienen que ser sustentables con seriedad, profundidad y amor; largamos los mecenazgos con la empresa Bertolaccini".

Luego, dio a conocer el proyecto cultural con los distintos elencos y actividades, a saber: la obra "Fraternidad" bajo la dirección de Arturo Gentilini; grupo "La íntima" con la obra "Cadencia de noche tras noche" que dirige Gustavo Poggi; obra "La nona" que dirige también Gentilini; la pieza "All inclusive" bajo la conducción de Gentilini; el grupo "The globe" con la puesta "The canterville ghost"; el grupo infantil "Calidoscopio" con las obras "Batallas para jugar" y "Caperucita roja" (la posta); el elenco del teatro piemontés; los talleres de teatro con niños, adolescentes y adultos; danzas abierta y niño; ciclo de rock "La taberna de Olga" (en recuerdo a Olga Borlle); el Ciclo de Música de Cámara; el Ciclo de Música Popular de la Asociación Cultural "Otras voces"; la agrupación coral del Centro Ciudad de Rafaela "Rubén Guarnaschelli", entre otras.

También fue lanzado el estreno de la obra teatral "Bodas de Sangre" para este sábado 20 de mayo a las 21 horas del célebre y brillante dramaturgo español Federico García Lorca, que fue estrenada en Madrid en 1933. Pertenece a la llamada trilogía trágica lorquiana, conjuntamente con “La casa de Bernarda Alba” y “Yerma”, de lo que informó LA OPINION el domingo pasado. Estuvo presente la directora santafesina Marisa Oroño, expresando que "el CCR es un lugar referencial que trasciende el teatro independiente. Para mí dirigir esta obra es una alegría y desafío", dijo.

A su turno, Virginio Tessio señaló que el Lasserre es la única sala de teatro independiente, de labor ininterrumpida desde hace 85 años, en toda latinoamérica.

Ante la consulta de un cronista de LA OPINION sobre el proyecto de arreglar los problemas en el techo de la sala L, Marzioni aclaró que "está avanzado, habiéndose tramitado fondos con autoridades locales, provinciales y nacionales, teniendo la conducción del arquitecto Oscar Vico. La primera etapa es la parte de arriba para impedir que ingrese el agua cuando llueve y la segunda el cielorraso y demolición de paredes, con el objetivo de ampliar la sala a más de 120 personas".