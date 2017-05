Autopista de la 34: CCIRR reclama por plazos de obra

El pasado lunes, se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Municipal, una importante reunión en donde Carreteras Centrales Argentinas (CCA), la concesionaria de la ruta 34, brindó detalles de la transformación del proyecto de autovía en autopista. Sin embargo, desde el Centro Comercial e Industrial, no parecieron quedar conformes con todas las respuestas.

Andrés Ferrero, presidente del CCIRR, focalizó sus planteos en la importancia de esta obra que transformará la geografía de la ciudad y en la necesidad de contar con un cronograma de obra estimado, que permita conocer los momentos en los cuales se podrían ir dando habilitaciones parciales de la calzada, al menos, en el tramo Angélica-Rafaela, que es el que se encuentra con mayor nivel de avance.

Además, los dirigentes del CCIRR que se hicieron presentes, también plantearon la inquietud respecto a la vinculación que tendrá la variante con el área industrial radicado en el noroeste de la ciudad, dado que los funcionarios presentes indicaron que no está resuelto la obra de pavimentación del Camino Público Nº 5 entre la circunvalación y la traza urbana de la RN 34.

En el mismo eje, tal cual como lo indicara LA OPINION en su edición del lunes, se ratificó la necesidad de pensar en forma integral el desarrollo urbano de los terrenos lindantes a la variante, en el que se debería considerar desde el histórico proyecto de un parque logístico integral que contenga una playa de estacionamiento para camiones, un centro de transferencia de cargas, terrenos para la radicación de empresas de transporte y servicios vinculados (talleres mecánicos, lavaderos, estación de servicio, etc.), cómo así también áreas de servicios básicas que están presentes en cualquier circunvalación (estaciones de servicio, comedores, talleres mecánicos, balanza pública, etc.) y los planes de desarrollo ferroviario que tiene el gobierno nacional.