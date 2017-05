Menos trámites para mayores de 65 años

Esta es una muy buena noticia para los mayores de 65 años, a quienes se les facilitará la renovación de la licencia de conducir que se debe realizar todos los años. Es que a través de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, que tiene como titular a Delvis Bodoira, se informó oficialmente de tal determinación, la cual fue anticipada y divulgada ayer por la mañana desde la FM "La Lolo radio" 106.7 de nuestra ciudad, que tal se desprende de su denominación lo tiene como conductor a Lolo Bauducco, quien tanto desde su función anterior como concejal y luego desde su participación periodística, siempre insistió con llevar adelante esta medida, que ahora fue concretada.

Ampliando detalles, tal lo consigna el parte de informaciones municipales, desde ayer martes, los ciudadanos mayores de 65 años que deban renovar su licencia de conducir, ya sea no profesional o clase D1 (remises, ambulancias), estarán exentos de realizar la charla de capacitación vial y los exámenes teóricos y prácticos. Esta disposición no incluye la Clase A (motos) ni el resto de las demás licencias.

De este modo, el trámite de renovación será automático, debiendo acreditar el examen psicofísico y la documentación requerida. Cabe aclarar que los conductores que posean actas de infracción graves no gozarán de dicho beneficio. Aquellos que necesitan renovar su licencia pueden obtener un día y una hora comunicándose telefónicamente al 453173/74 o 578092 interno 113, a través de la página web: www.rafaela.gob.ar o en la oficina de licencia de conducir sita en calle 9 de Julio 420, en el horario de 7 a 15.

PROYECTO PARA

AMPLIAR PLAZOS

Se debe recordar que el senador Lisandro Enrico (General López) había presentado en diciembre último un proyecto en el Senado provincial, que fue aprobado, para ampliar los plazos de la credencial para conducir que se entrega a los adultos. Aquí en Rafaela, la iniciativa fue tomado por el concejal demoprogresista Lisandro Mársico, quien junto a sus pares del bloque del Frente Cívico y Social, formularon un pedido a la Cámara de Diputados para que la iniciativa de Enrico prospere, aunque hasta ahora no hubo novedades.

Decía la inciativa que "Hoy, hasta los 65 años, se rinde examen psicofísico, teórico y práctico cada 5 años. Con la reforma se plantea subir esa edad a los 75. Y que se rinda con normalidad cada 5 años. 2) Hoy, de los 65 a los 70 años se rinde examen psicofísico, teórico y práctico cada 3 años. Con esta iniciativa se propone que de los 75 a 85 años se rinda sólo el examen psicofísico (también cada 3 años). 3) Hoy, después de los 70 años, se rinde examen psicofísico, teórico y práctico, todos los años. Con la nueva legislación se plantea que después de los 85 años se rinda sólo el examen psicofísico (también cada año)".

Queda visto que ahora quedarán exceptuados de la charla de capacitación vial y los exámenes teóricos y práctico, tal como lo resolvió la Municipalidad, quedando en cambio pendiente de resolución la iniciativa legislativa para que en lugar de renovar cada año, el plazo se amplíe a 3 y 5 años según los casos, tal como se puntualiza.