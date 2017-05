Abratte, el bajista, sale a escena con sus amigos

A esta altura podríamos imaginar que Fernando Abratte y su bajo mantienen una fusión espiritual, más allá que visualmente cada uno se muestre separado (pero no tanto). Tantos años tiene su pasión por la música y por este instrumento -confiesa por lo menos 30 o más- que resulta natural verlos siempre juntos. En la semana previa a la presentación de Abratte Gruv Proyect en el Centro Cultural Municipal -este sábado a las 21:30-, su flamante creación artística en la que convocó a amigos con los que el viento los amontonó, aceptó responder un mini cuestionario en el que brinda pistas sobre el recital y el repertorio, admite que volvió a componer por el impulso de su Amelia -su pequeña y bella hija- y, en este marco, anticipa el estreno de un blues dedicado a su amigote, el guitarrista Gustavo Beck.

- ¿Cómo surge este nuevo proyecto?

- A partir de una necesidad personal en lo artístico y profesional. Siento que luego de casi 30 años de carrera puedo estar preparado para lanzarme a la aventura de liderar una banda en casi todas las actividades que esto incluye. A veces lo siento una tarea titánica, pero trato de priorizar siempre lo positivo y seguir adelante. Por otro lado, esta etapa me da la libertad de no tener en algunos casos una banda fija y estable. De esa manera también veo la factibilidad de tocar con muchos de los músicos con los que compartí escenarios en el transcurso de tantos años.

- ¿Qué tipos de música están entre tus preferencias y campos de acción?

- Hace más de una década que estoy siempre desarrollando distintas formaciones con las mismas búsquedas musicales que son una especie de leitmotiv. Funk, Soul, Blues y Jazz rondan sonoramente también en esta nueva formación llamada Abratte Gruv Proyect, y de esta manera es como si todo mantuviera una continuidad y una coherencia en lo estilístico. Siempre con la premisa de tocar covers de los grandes de la música negra, pero a la vez tratando de que pasen por el filtro de cada uno de los músicos que tocan en cada show.

- ¿Y te animás a componer?

- Claro que sí, estoy volviendo a la composición, y trato que sea una parte importante dentro del playlist. Todos esos estilos que te nombré antes, están sumamente arraigados en mi ser y mi alma como bajista. Así que todas mis canciones tienen esas sonoridades dando vuelta. Por ejemplo en este show voy a estar estrenando en formato eléctrico un Blues llamado Beck’s Blues (dedicado a mi colega guitarrista y amigo Gustavo Beck). También tocaré otras canciones propias, entre ellas un Soul/Funk instrumental que le hice a mi hija Amelia (principal responsable de mi regreso a la composición).

- ¿Qué covers vamos a escuchar el sábado en el Centro Cultural Municipal?

- Estaremos revisitando clásicos de Stevie Wonder, Bobby Hebb, Wilson Pickett y Pee Wee Ellis entre otros. Me parece muy importante aclarar que especialmente en esta etapa del proyecto y en este concierto voy a concretar en espacios municipales, uno de los caminos más recurrentes será el de la improvisación cercana al lenguaje del Blues y del Jazz. La impronta de esta formación hace que ese sea un camino casi ineludible.

- Ah, nos olvidábamos, ¿por qué el nombre Gruv Proyect?

- Jajajaja. "Gruv" y "Proyect " son expresiones argentinizadas y mal escritas a propósito de las palabras Groove y Project. El Groove es lo que camina de la música, el ritmo o la base.



TENER EN CUENTA

Abratte Gruv Proyect actuará este sábado a las 21:30 en el Centro Cultural Municipal sala Sociedad Italiana con equipo totalmente confirmado: Joa Muriel en guitarra, Diego Paublan en batería, Diego Valsagna en teclados, Nico Previotto en saxo y Candela Sara Hernández como cantante invitada.