Dirigentes mutualistas opinaron sobre SanCor

Narciso Carrizo, presidente de la Federación santafesina de entidades mutualistas Brigadier Estanislao López, luego de comentar aspectos de la jornada de capacitación llevada a cabo en la capital provincial, y comentar todas las bondades del mutualismo y el cooperativismo, consultado sobre la catástrofe de SanCor, la madre cooperativa, parecería el fracaso de este sistema respondió textualmente:"yo lo que puedo decir en mi opinión personal no en nombre de la Federación, es que el sistema cooperativo tiene más de 160 años en la Argentina y que la trajeron los inmigrantes y las cooperativas fueron un poco las cooperativas de servicios y de producción y también las mutuales para darse servicios de salud, de panteones, etc, en aquella época que no había, yo voy a contar una historia que tengo la ventaja de tener más años, en el 1900 un grupo de visionarios de origen socialista constituyeron lo que se llamó el Hogar Obrero, que era una gran producción de alimentos que fabricaban muchas cosas, sembraban, criaban animales y comercializaban, pero empezaron a llegar los grandes competidores del mercado, trajeron mucho capital y desapareció el hogar obrero, también acá en Santa Fe teníamos dos grandes cooperativas lácteas que eran Milkaut y lógicamente SanCor, lamentablemente Milkaut se privatizó, se vendió y desapareció y SanCor conocemos todos los problemas que tiene, de manera que lo que yo podría decir es lo siguiente; me parece que por ahí la dirigencia empieza a competir con el mercado, los del mercado tienen mucho más capital y nos sacan precisamente del mercado, lo que deberíamos hacer y es lo que estamos haciendo hoy, es estar cerca del estado para que el estado junto con este sector, pueda dictar políticas públicas para engrandecer nuestros servicios".Entrevistado también Marcelo Collomb, presidente del directorio del INAES, organismo responsable del contralor de cooperativas y mutuales de la República Argentina, luego de referirse al acto y no dejar de asombrarse por la gran convocatoria de mutuales de Santa Fe, consultado sobre el mensaje de lo que significa el cooperativismo y asociativismo, respondió textualmente:“ mire, el mensaje que debemos darle a todos en la sociedad es que el futuro es necesariamente solidario, que vamos a construir siempre una sociedad mejor a través de los principios que animan a la cooperación y a la mutualidad y es bueno que los chicos vayan estando imbuidos de los valores que dentro del movimiento cooperativo, dentro del movimiento mutual, los valores de solidaridad, cohesión social, participación, democracia se valoran permanentemente“. Consultado sobre si el caso SanCor es uno entre mil, respondió : sí, sí, por supuesto, acá no se puede hablar de ningún modo del fracaso del modelo cooperativo, de ningún modo".