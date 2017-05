Mediación comunitaria, clave para los problemas cotidianos

En la mañana de ayer, en UCES Centro, se llevó a cabo una capacitación sobre "La mediación en la comunidad: herramientas de mediación para la aplicación en cada área de trabajo", la cual estuvo a cargo de la Dra. Liliana Bellone, directora general de Mediación y resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.

En diálogo con la prensa, contó que "la idea es tratar de transmitir las herramientas necesarias para que cada uno la pueda aplicar en su lugar de trabajo". "La mediación que ofrecemos desde la Defensoría es la comunitaria. Como no está encorsetada en ninguna ley, se puede intervenir en cualquier tipo de conflicto, siempre que no esté afectado el orden público ni exista violencia. La Defensoría brinda este servicio de manera absolutamente gratuita: cualquiera se puede acercar a la delegación y se convoca a la otra parte, para que participe", agregó.

"Las mediaciones son procesos en donde un tercero imparcial interviene en un conflicto, en donde hay dos o más partes. Este gestiona la comunicación entre las partes, ellas se hacen propuestas y se llega a la solución del conflicto", describió.

¿Cuáles son los conflictos comunitarios? "Tratamos conflictos de distintos tipos: familiares, vecinales, comerciales... pero como no hay una ley (como en la prejudicial), se puede manejar cualquier tipo de conflicto", dijo y comentó que "en la ciudad de Santa Fe estamos sumamente legitimados por la sociedad y se avienen a la mediación gerentes de bancos, de financieras, todos se presentan".

"Nosotros damos un turno y se invita a las partes a participar. Lo importante es que en sesiones de una hora y media, se tratan de llegar a la resolución del conflicto", indicó y agregó que "si las partes están de acuerdo, se firma un acta, que es lo más normal. Pero puede que las partes vuelvan a confiar en el otro y solo quede de palabra. Lo interesante es que ellos mismos llegan a un acuerdo".



LA CLAVE: LA COMUNICACION

​"Se llega al conflicto porque la comunicación está interrumpida entre las partes", sentenció Bellone. De hecho, en la capacitación de ayer, lo que se brindó fueron una serie de herramientas que usamos los mediadores para gestionar nosotros la comunicación para que se restablezca. "La empatía, la legitimación, la escucha activa, son esenciales para que se solucione el conflicto", destacó.



IMPORTANTE EFECTIVIDAD

"Nuestro centro en Santa Fe es chico y maneja unos 400 casos anuales. De esos, se presenta el 68% porque es voluntaria. Esta es una de las fortalezas, porque la gente va porque quiere solucionar el conflicto, haciendo propuestas y cumpliéndolas. De ese 68%, el 88% cumple el acuerdo, es decir, hay una importante efectividad", señaló Bellone.



SERVICIO EN RAFAELA

"Queremos que en nuestra Delegación local se vuelva a reestablecer este servicio. A través del Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, vamos a ofrecer una formación de mediadores para el semestre que viene en Santa Fe", anticipó la funcionaria. Si bien suelen ser abogados, en el caso de la mediación comunitaria, pueden ser cualquier profesionales. "Apuntamos a la interdisciplinariedad y a la co-mediación, a los fines de que desde su profesión de base vea el conflicto desde un lugar distinto, para que pueda gestionar mejor la comunicación entre las partes", completó Bellone.