Meprolsafe crítico con “Ricky” Negri

La Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) emitió un comunicado de prensa en el que se refirió a pronunciamientos realizados por un alto funcionario nacional a un medio periodístico. Concretamente se trata de las declaraciones del Secretario de Agricultura, Ricardo Negri, que según la Mesa fueron “tan insensatas que nos dejan atónitos y nos generan mayor escepticismo” y que allí se “refleja que desconoce claramente la realidad”, en un contacto con el programa ADN Rural (emitido por Radio ADN de nuestra ciudad).

El parte entregado por Meprolsafe consignó que el funcionario “se atreve a imaginar ´una lechería 2X porque la queremos duplicar en toda su magnitud, en la cantidad de actores, en la cantidad de litros y en un montón de cosas..´ Alude a la reciente ayuda a la cooperativa SanCor como si fuera un gran éxito, cuando en realidad se trata de una endeble balsa en medio de un mar tempestuoso. Como productores deseamos que se recupere la cooperativa por su valor emblemático, pero que no mezcle este episodio con la recuperación de la lechería cuando aún estamos en el barro, con producciones que están caídas en un 40 y 50%”.

Además manifestaron que “el Secretario de Agricultura debería venir a recorrer la zona, a visitar las cooperativas tamberas al borde de la quiebra, a los productores que aún subsisten a costa de un sacrificio inmenso, sin infraestructura, sin caminos, sin ninguna ayuda concreta, con sus rodeos reducidos a su mínima expresión. Nos preguntamos: ¿Podemos esperar de funcionarios que nos hablan de que van a duplicar la producción de leche? ¿Con quiénes? ¿Con qué vacas? ¿Traerán algún mago extraordinario para que se produzca semejante fenómeno de 2X?”

Por otra parte desde Meprolsafe puntualizaron que “la cuenca lechera central del país, se lo aseguramos Sr. Negri, está atravesando su peor crisis en muchos años, tal vez sin precedentes. Porque si queremos recuperarnos se necesitará de una coherente Política Lechera de Estado para preservar, primero lo que queda después de esta catástrofe, y segundo habrá que ponerse a planificar una lechería en crecimiento en serio, pero no desde un escritorio.”

Y no dudaron en afirmar que el funcionario “nos falta el respeto. De qué presente nos habla si no se ha podido recuperar ni el 10% de los millones de litros menos que se han perdido. De qué presente nos habla cuando se siguen liquidando vacas en producción y se siguen cerrando tambos. De qué presente nos habla si en las reuniones sólo nos cuentan sus estadísticas como si nosotros fuéramos tontos. De qué presente nos habla si después de muchos meses de haber estado bajo agua nuestros tambos aún no accedemos a los tan mentados créditos blandos.”

Entre otros conceptos Meprolsafe cerró su comunicación expresando: “esto que describimos es parte de la realidad que aquí se vive, está en su derecho o no, en venir a juntarse con los productores aquí, en el interior del interior, donde se produce la leche. Nosotros no tenemos la verdad, podemos disentir, pero no podemos quedarnos callados ante manifestaciones de quien tiene la responsabilidad de trabajar en una política lechera en serio, imaginando un futuro con reglas claras”.