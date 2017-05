Teo: “El grupo merecía ganar de esta manera”

Después de tres victorias al hilo, y seis sin conocer la derrota, optimismo es lo que sobra por Alberdi.se puso a tiro en la lucha por no descender, salió del fondo de la tabla de promedios y mantiene viva la ilusión., estamos consiguiendo buenos resultados pero esperemos que no quede acá, nosotrosy lo importante es que la gente también se muestra ilusionada, contenta, nos siguen apoyando y eso es un plus para seguir en la lucha, peleándola”, expresó Teodoro Paredes.La propuesta de todo el plantel había sido ganar en Bahía (una final ante un rival directo) y no podíamos dejar puntos de local, donde debes hacerte invencible si es que realmente quieres pelear por la permanencia. “Vamos partido tras partido, nos proponemos siempre ganar el partido siguiente,, advirtió Teo.En relación al triunfazo sobre la hora ante el ‘Decano’, el paraguayo señaló:, somos un grupo que deja todo en cada entrenamiento, en cada partido ypeleando para seguir sumando y conseguimos tres victorias importantísimas para lo que pretendemos, hay que seguir por este camino”. Sobre el gol del uruguayo Abero, el defensor contó: “Felizmente lo pudo concretar Mathías; es un gran jugador, una persona que tiene mucha jerarquía, muchísimo carácter, que nos ayuda mucho en el fondo y estamos muy ilusionados de hacer el gol en la última pelota, le tocó marcar a Mathías y estamos muy contentos”.Atlético ya no está último en los promedios, pasó el punto de promedio y esto también ayuda para mantener más que nunca la ilusión intacta: “Si, igual, no podemos pensar todos los días en esa zona roja, en los promedios porque te volvés loco en el día a día, vamos partido a partido y faltando menos de torneo se verá si somos bendecidos en quedarnos en Primera y sino este grupo se merecerá un gran aplauso porque la verdad que muchas personas no confiaban en que podíamos dar pelea y hoy en día estamos demostrando que sí, que, se armó un grupo muy sano, muy bueno y muy comprometido por la causa”.