Leandro Krysa en un domingo con chicos

El pasado domingo la Subsecretaría de Deportes del municipio, el Coamusde y el Círculo de Ajedrez Roberto Grau, tuvieron el agrado de presentar al Gran Maestro Leandro Krysa en relación a otro aniversario más de esta prestigiosa institución.Vale mencionar algunos de los logros de este notable ajedrecista: campeón Argentino Sub16 (2008), campeón Panamericano Sub 20 (2011), campeón Argentino Sub 20 (2011-2012), campeón Abierto de Mar del Plata (2013-2016), campeón Abierto de Ballester (2011), tablas en el Abierto de Gibraltar ante: Fabiano Caruana (Nº 4 del mundo) y Veselin Topalov (ex campeón del mundo).Clasificó para la Copa del Mundo con el segundo lugar producto de siete victorias, un empate y un traspié.La llegada de Leandro Krysa generó gran expectativa en la ciudad y realizó una simultánea en la plaza 25 de Mayo de 15 a 19:30 horas, en la cual participaron una significativa cantidad de niños/as. Fueron registrados 102 con marcado interés.ELOGIOSEn un alto durante la simultánea, LA OPINION dialogó con Krysa, quien expresó que "la verdad estoy muy contento de hacer la actividad acá, es la cuarta vez que vengo a Rafaela. Anteriormente lo había hecho para competir, hubo muchos chicos y es bueno para popularizar un poco el ajedrez y para que se vea el trabajo que se está haciendo en Rafaela".En tal sentido, reconoció el esfuerzo en pos de la difusión y el nivel que se va alcanzando. "La verdad que se está haciendo un gran trabajo, tienen un campeón argentino Sub 10, pese a menores condiciones de apoyo en relación a los clubes de Buenos Aires. Pero los pibes no tienen que envidiarle nada en cuanto al nivel."Se están haciendo muchas cosas como Abiertos importantes, estas actividades y compartir ideas de entrenamiento. Es muy meritorio lo que están haciendo, requiere de mucha pasión. Hay chicos muy talentosos y van por buen camino".INTERCAMBIOAprovechando su estadía en la ciudad culminaron las gestiones que comenzaron con Carlos Schmit el pasado mes de abril en Buenos Aires, para sellar el acuerdo entre la institución que él representa, Obras, y el Círculo de Ajedrez Roberto Grau, para comenzar un fluido intercambio deportivo.El Grau hace propicia la oportunidad para agradecer a todas las personalidades del ambiente político de nuestra ciudad que se acercaron para apoyar la realización de esta actividad, como así también la numerosa cantidad de conceptuosas notas recibidas por los mismos.El Círculo de Ajedrez Roberto Grau informa a la comunidad que con el objetivo de promover e incentivar la actividad ajedrecística en la ciudad, y por pedido de algunos padres presentes en las simultáneas, se reabrieron las inscripciones a pesar de contar con un gran número de niño/as que asisten a clase.