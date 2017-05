Un mal día en Roma

ROMA, 17 (AFP-NA). - Una mala jornada sufrió el tenis argentino en el segundo día del Masters 1000 de Roma, sobre polvo de ladrillo, con las derrotas del porteño Diego Schwartzman en su debut y la caída de Carlos Berlocq por la segunda ronda.Schwartzman no pudo con el estadounidense Jack Sock, que lo venció en un equilibrado encuentro con parciales 6-4, 1-6 y 7-5 en el Foro Itálico romano. El "Peque", que hizo cuartos en Monte Carlo y semis en Estambul, no pudo aprovechar un partido parejo en el que hubo once quiebres de saque e infinidad de oportunidades desperdiciadas por ambos.En tanto, el otro argentino en acción este martes en el cuadro de single era Berlocq, que venía de atravesar la fase clasificatoria pero no pudo ante el checo Tomas Berdych, quien lo derrotó por 6-3 y 6-4. Además, el serbio Novak Djokovic, número 2 mundial, debutó en el Masters 1000 de Roma con un triunfo ante el británico Aljaz Bedene (N.55), por 7-6 (7/2) y 6-2. El exnúmero 1 mundial, que conquistó Roma en cuatro ocasiones, firmó su tercer triunfo sobre Bedene, que forzó el tie-break en el primer set, pero que ya no fue capaz de aguantar el ritmo del serbio tras perder la primera manga.En el resto de la jornada, la nota saliente fue la eliminación en primera ronda del británico Andy Murray, a manos del local Fabio Fognini por 6-2 y 6-4. En tanto, el uruguayo Pablo Cuevas, 23º jugador del ranking mundial, se clasificó para la segunda ronda tras imponerse al francés Adrian Mannarino en dos sets, por 6-4 y 7-6 (7/2). Cuevas jugará en la siguiente fase contra el austríaco Dominic Thiem.El torneo de Roma es el último Masters 1000 antes de Roland Garros, se disputa sobre tierra batida y reparte 4.835.000 euros en premios en su cuadro masculino.NUEVAS REGLASEl primer Masters destinado a los jugadores de la nueva generación, que se celebrará en Milan a finales de año, será la ocasión para experimentar con nuevas reglas de juego, informó este martes la ATP. En este torneo, en el que participarán los mejores jugadores menores de 21 años, bastará con ganar cuatro juegos para apuntarse el set (en lugar de los seis actuales) y se disputará un tie-break con 3-3.En cambio se necesitarán tres sets para lograr una victoria, con lo que "no se modifica el número de juegos necesarios para ganar un partido (12) con respecto al formato tradicional", precisó la ATP. Otras reglas que se probarán: un calentamiento más corto, una cuenta atrás antes de servir, el abandono de la regla del let en el saque o autorización de un único tiempo muerto médico por jugador y partido.Los jugadores podrán comunicarse con sus entrenadores en algunos momentos y los espectadores podrán circular libremente durante los intercambios, salvo en los fondos.