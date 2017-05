Hallaron un aro en un horno que podría ser de Daiana

La fiscalía a cargo de la causa por la desaparición de la adolescente Daiana Garnica, ocurrida en la localidad tucumana de Alderetes, investiga si un aro de acero quirúrgico encontrado en el horno de ladrillo en el que trabajaba el principal sospechoso, Darío Suárez, pertenece a la joven de 17 años.

Así lo confirmó el abogado de la familia de Daiana, Sergio Pérez, quien recordó que la chica tenía un piercing de ese material."Podría ser un arito de Daiana, ella tenía un piercing arriba del labio, pero todavía no hemos podido confirmar si era de ella. Lo que nos dijeron es que no se quemó porque es de acero quirúrgico, si hubiera sido de otro material ya no estaría", expresó el letrado en declaraciones a la prensa local.

El hallazgo del aro podría acompañar la línea principal de investigación que por el momento tiene el fiscal Claudio Bonari, la cual indica que Suárez, de 40 años, secuestró, violó y asesinó a la joven, para luego deshacerse de su cuerpo en el horno de ladrillos.