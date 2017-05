La polémica de Netflix

En total, 19 películas competirán por la Palma de Oro, entre ellas cuatro estadounidenses y cuatro de cineastas franceses, mientras el austriaco Michael Haneke, dos veces galardonado con el máximo premio por "La cinta blanca" y "Amor" aspira a ser el primero en obtener el "triplete" con "Happy end".

En esta selección en la que no hay ninguna película iberoamericana, dos películas de la plataforma estadounidense de "streaming" Netflix suscitaron polémica.

"The Meyerovitz Stories" del estadounidense Noah Baumbach y "Okja" del surcoreano Bong Joon-Hom no podrán ser proyectadas en las salas francesas debido a una legislación nacional que impone un plazo de tres años entre el estreno en cines y la disponibilidad en una plataforma de internet.

Después de que el Festival tratara en vano de llegar a un acuerdo con Netflix, sus organizadores decidieron que a partir de 2018 todas las películas en competición deberán comprometerse previamente a ser distribuidas en los cines del país.

A través de su director de contenidos, Ted Sarandos, el gigante del "streaming" llamó a los festivales de cine a adaptarse a los nuevos tiempos. "El público está cambiando, también los distribuidores y los festivales... probablemente también cambiarán", dijo.