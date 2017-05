Series y realidad virtual

Fuera de competición, el mexicano Alejandro González Iñárritu presentará un corto en realidad virtual, "Carne y arena", sobre la experiencia de un inmigrante que busca atravesar la frontera con Estados Unidos.

Otra novedad, el festival presentará dos series: los dos primeros episodios de la tercera temporada de "Twin Peaks", de David Lynch, que regresa más de dos décadas después, y la segunda entrega de "Top of the Lake", de la neozelandesa Jane Campion.

El cine latinoamericano sí estará en la sección Una Cierta Mirada, con la cinta argentino-chilena "La novia del desierto", ópera prima de Cecilia Atán y Valeria Pivato; "Las hijas de Abril", del mexicano Michel Franco, y "La Cordillera", de Santiago Mitre, un thriller político con Ricardo Darín.

Tres películas latinoamericanas están en liza en la Semana de la Crítica: "La familia", ópera prima del venezolano Gustavo Rondón Córdova; "Los perros" de la chilena Marcela Said, y "Gabriel e a montanha", del brasileño Fellipe Gamarano Barbosa.

"La defensa del dragón", ópera prima de la colombiana Natalia Santa, estará presente en la Quincena de Realizadores.

Con motivo de su septuagésimo aniversario, el director brasileño Fernando Meirelles opinó que el Festival "perdió un poco de su importancia por el volumen de películas y plataformas que existen hoy".

"La selección de Cannes es apenas una selección interesante pero (...) ya no se puede decir que ahí está representado lo más estimulante o lo mejor del año", dijo a la AFP.