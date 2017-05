La Autopista de la 34 avanza luego del cambio de proyecto

Ayer por la tarde se llevó a cabo un importante encuentro en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, que tuvo como objetivo dar a conocer las novedades respecto de la construcción de la. La reunión contó con la disertación de funcionarios de Vialidad Nacional, encabezados por Ramón Caro, y representantes de Carreteras Argentinas S.A., incluido su gerente general Oscar Terragno, y la participación de un importante arco político. El intendente Luis Castellano, funcionarios y concejales locales formaron parte del encuentro, que además tuvo la presencia del senador nacional Omar Perotti, legisladores provinciales y varios presidentes comunales.También estuvieron integrantes del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) Gran Rafaela, referentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y de la Sociedad Rural de Rafaela (SRA). Por parte de Vialidad asistió Ramón Caro y Oscar Terragno en nombre de Carreteras, ambos acompañados por profesionales técnicos.Se expusieron detalles de distinta índole pero quizás los más relevantes tuvieron que ver con el impacto de la obra en el sector agropecuario, teniendo en cuenta las repetidas crisis hídricas registradas, y el freno evidenciado en algunos sectores de la traza.Respecto a la preocupación de los productores se expuso que la reconversión de la obra en Autopista se decidió exactamente mientras se desataba el fenómeno de enero último, situación que sirvió para contemplar el cambio climático y la problemática que azota nuestra región. Los nuevos estudios prevén situaciones similares y están elaborados para una recurrencia de 200 años. Incluso se informó que el proyecto ya cuenta con la aprobación de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe.Por otra parte, las demoras en los trabajos también es consecuencia de la modificación en el diseño original. Vialidad debe ultimar los detalles, situación que podría determinar nuevos acuerdos con propietarios frentistas para coordinar las modificaciones en los trabajos.Por lo pronto se conoció que si bien en el tramo Angélica – Rafaela no se ven demasiados cambios desde comienzos de año hasta aquí, en la Variante Rafaela los avances son concretos.“DE JERARQUIA”En la oportunidad dialogamos con, gerente de Carreteras Argentinas S.A., quien explicó que el cambio de Autovía en Autopista “implica un nuevo proyecto, lo que discontinuó un poco los trabajos”. Puntualizó que es una “obra de mayor jerarquía” y que respecto del tema hídrico solamente falta la aprobación de Recursos Hídricos de la Provincia para “el tramo que va desde la variante Rafaela hasta la ruta 13. Por lo que nos comentaron está saliendo en estos días. En un tiempo muy corto estamos trabajando hasta Sunchales”.Terragno además expresó: “Hace 4 años que estamos viniendo, siempre hemos tenido la máxima colaboración y la predisposición de la ciudadanía y de la comunidad para impulsar esta obra. Cada vez las preguntas son más interesantes, más puntuales, más positivas. 4 años atrás la gente descreía de la obra, hoy la gente no tiene dudas de la obra”.Por otra parte reconoció que “más que preocupación de los vecinos veo interés. Son dos cosas distintas. Cuando alguien está interesado no te pregunta sino que te aporta ideas”.“TRANSPARENTE”El intendentetambién se refirió a la reunión y en primer término la definió como “aclaratoria”. Por otra parte recalcó que “lo que tenemos que hacer es valorizar una obra estratégica para la región como es la Autopista de la Ruta 34. No solamente hay que pensar que la Autopista es una obra importante a nivel vial sino una oportunidad también para la mejora del fluido de los recursos hídricos. Todos lo que se dijo y se aclaró, y también lo hicimos cuando vino Juan Carlos Bertoni, es que la obra es una obra transparente. Esto significa que va a permitir que toda el agua pueda fluir desde el oeste hacia el este sin ningún inconveniente. Es más, la recurrencia de lluvias con las cuales se estuvo diseñando ahora aumenta al doble”.Respecto de los avances de los trabajos el intendente expresó que “lo más tangible es la variante, es el lugar que no se ve porque nosotros siempre vamos por la 34, está en el medio del campo. Sí hay que seguir trabajando con las donaciones o permisos que faltan dar. Es cierto que necesitamos todos los permisos de todos los productores o dueños de campos para poder darle continuidad. Es una dificultad que se está planteando”.Por lo que pudimos conocer algunos productores ya han cobrado por el espacio que han entregado para el avance de la obra.CERO IMPACTORepresentantes del sector agropecuario siguieron las explicaciones con sumo interés y consultaron respecto de las dudas existentes. Tras la reunión dialogamos con, productor cuyo campo se erige junto a un sector de la Variante, quien en primer término ponderó la obra: “La autopista es muy importante para nosotros, los productores, como para toda la ciudad, creo que no llegamos a darnos cuenta realmente de la importancia a futuro que va a tener”. No obstante puntualizó que “la única duda que nos queda no es con la gente de la Nación y de quienes están construyendo la ruta, sino con la gente de la Provincia. Ver si se van a adecuar los canales y los caminos rurales para poder escurrir todas las aguas de los campos y sacarlas de la cuenca. Tenemos muchos problemas hídricos y se avizoran tener más aún.”Lo consultamos respecto de los efectos negativos que se pudieron producir hasta aquí y Alberto fue concreto: “Cuando la obra de la variante arrancó lo hizo justamente sobre mi campo. La lluvia de enero tomó a toda la gente de vacaciones, habían dejado un terraplén armado, me perjudicó bastante. Lo que era una alcantarilla de 20 metros de ancho por varios kilómetros de largo terminaba en un tubo de 80 cm, eso trajo un gran problema. Ahora en este momento se avanzó con la obra, se está trabajando bastante bien”.