"Se ha normalizado la idea de que no se trabaja para normalizarse"

El prestigioso filósofo Darío Sztajnszrajber se presentó anoche en el Teatro Lasserre, con su espectáculo "Salir de la Caverna: Filosofía, Rock y Trabajo", que despertó muchas opiniones entre los rafaelinos.

Antes, se hizo unos minutos para dialogar con los medios sobre su obra en la Sala Auditorio de SEOM, en esta última saga de una caravana de puestas, una obra que experimentó en el mismo lugar con la combinación de música en vivo, y que ahora se depuró en un formato que él concibió a modo de clase abierta. La fórmula redondea todas las virtudes de Sztajnszrajber y lo convierte en una especie de estrella pop. "Siempre vamos a unos de los textos más filosóficos y más famosos que seguramente todos vimos en el colegio secundario, que es 'la alegría de la Caverna', que pertenece a Platón. Increíblemente o no que este texto genera una idea que se acopla muy bien al mundo el rol de los medios, las instituciones, y entonces como nos gusta hacer a nosotros, que es divulgar la filosofía, para que no quede enclaustrada, la divulgamos para que no nos pase lo que nos pasa hoy. Por eso tenemos este recital con un grupo de músicos, porque se ha normalizado un sentido común que parece como que uno no puede salir", dijo el especialista que mientras anoche explicaba diferentes temas se escuchaba varias versiones de canciones clásicas del rock nacional como de Fito Páez, Spinetta, Los Redondos, Charly García, entre otros.

Después de largos años dedicado a la docencia en todos los niveles (desde Preescolar hasta la Universidad), Sztajnszrajber encontró su plataforma de lanzamiento masivo a través de Mentira, la verdad, el ciclo por Canal Encuentro donde desarrolló los postulados fundamentales de la filosofía (la amistad, el orden, la felicidad, Dios, el poder, la muerte) combinando marcos teóricos del ámbito académico con recursos narrativos propios de la ficción.

El resultado, como se sabe, fue un éxito en todos los sentidos: el programa recibió innumerables premios en todo el mundo, a la vez que se volvió una pieza de culto (todos los videos que andan pululando en Internet sobre el programa dedicado al amor, de la primera de las tres temporadas, rondan el millón de visualizaciones).



EL TRABAJO Y SUS HORAS

Sztajnszrajber, que por tercera vez visitó nuestra ciudad, y que estuvo acompañado por el titular de SEOM, Darío Cocco, entre otras autoridades, dijo que el "principal lugar en donde se normaliza el sentido común es en cómo nos hacen creer como es el trabajo; es decir, la crisis vocacional del trabajo. Se ha normalizado la idea de que no se trabaja para normalizarse, sino que se trabaja para sobrevivir. Y eso es lo que venimos cuestionando aprovechando a Platón, como así también a Spinetta y a Charly García", dijo Sztajnszrajber, en relación al trabajo del ser humano. "Quiero que uno salga cuestionando cosas que uno cree normal, como que está bien que te exploten, que te realicen en el trabajo y otro tipo de verdades que uno asume en la vida cotidiana y que uno asume en su vida cotidiana y que buscamos desestructurar", explicó.

Con respecto a su manera de compatibilizar el trabajo que realiza arriba del escenario, detalló que "desde hace algunos años hubo una decisión política de comentar la divulgación como un modo de democratizar el conocimiento. Esa política educativa y comunicacional tuvo su eje en el canal encuentro y muchos de nosotros que divulgamos las disciplinas del saber somos emergentes de ese proyecto", finalizó Sztajnszrajber.