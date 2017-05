Se vienen los autos eléctricos, Gobierno redujo los aranceles

El Gobierno concretó la baja al mínimo de los aranceles de importación para vehículos eléctricos o híbridos, que ahora pasarán de pagar el 35% a 5% en el caso de los autos híbridos y apenas 2% en el caso de los autos eléctricos o propulsados a hidrógeno.La medida formaba parte de un reclamo que algunas automotrices venían formulando desde tiempo atrás, para poder vender en la Argentina sus vehículos de propulsión alternativa, mucho más caros. Tiene un tope de hasta 6.000 vehículos por año y rige para los próximos 36 meses.Los vehículos eléctricos cuestan, aun sin aranceles, el doble o más que un vehículo convencional, ya que sólo sus baterías suelen tener un costo similar al resto del vehículo entero. Ahora, con un arancel reducido a niveles mínimos, algunas automotrices ya tienen planes concretos para lanzarse a vender estas unidades, como Renault y Toyota.La automotriz francesa tiene previsto importar la versión eléctrica de la Renault Kangoo ZE, que comenzaría a comercializar desde julio. Se trata de un modelo que se enchufa y para proveer el equipamiento ya alcanzaron un acuerdo con Enel, la distribuidora italiana de electricidad que en la Argentina además es controlante de Edesur.Según fuentes del mercado, el precio final de la Kangoo eléctrica, tras la baja de aranceles al 2%, podría rondar el doble de la Kangoo PH3 Sportway que se fabrica en Córdoba (hoy, a $323.000). En la empresa que comanda el colombiano Luis Fernando Peláez Gamboa prefieren no hablar de precios por el momento.En el caso de Toyota, hace ya ocho años que tiene a la venta en el país algunas unidades de su vehículo híbrido Prius, del cual hace pocos meses presentó su cuarta generación. Cuando comenzó a venderlo, a fines de la década pasada, su precio de mercado no bajaba de 50.000 dólares. Si bien en la empresa que encabeza el argentino Daniel Herrero todavía no hablan de precios, en el mercado se da por descontado que habrá una modificación hacia abajo considerable.Es el único vehículo alimentado por energía alternativa que se vende en nuestro mercado. Cuesta casi 1 millón de pesos. La medida, indica que el gravamen para la importación de vehículos híbridos (motor eléctrico con ayuda de motor de combustión interna) será del 5%, una reducción más que considerable si se tiene en cuenta que hasta el momento el impuesto era del 35%.Un mediano 5 puertas 100% eléctrico. Se fabrica en los Estados Unidos. Vale destacar que este beneficio impositivo, será por los próximos tres años y podrán acceder sólo las terminales automotrices radicadas en el país. El volumen de importaciones durante este período estará limitado en las 6.000 unidades. Todos los vehículos deberán estar homologados ante el INTI.Dejó de comercializarse en Argentina por su alto valor de venta. Más allá de esto, el Volkswagen Touareg Hybrid, el Nissan Leaf y la Renault Kangoo Z.E. (ambos eléctricos), también se encuentra homologados para circular en la Argentina.Ya está homologada para transitar por nuestro país. Aún no fue lanzada. Por el momento, quedan exceptuados de este beneficio los autos eléctricos más pequeños, cuyo peso no supere los 550 kilos.