Lautaro Martínez, baja por lesión

La Selección argentina Sub 20 sufrió ayer una baja sensible al confirmarse la lesión de su delantero estrella, Lautaro Martínez, quien se perderá el Mundial de Corea del Sur. El futbolista tiene una fisura de traquea que le demandará dos semanas de reposo absoluto y, desde su entorno, le afirmaron a NA que será dado de baja por el entrenador Claudio Ubeda. Sin embargo, desde el cuerpo técnico encabezado por "Sifón" sostienen que le realizarán nuevos estudios al llegar a Corea y recién se oficializará una decisión a mediados de la semana. Una vez transcurridas esas dos semanas, el delantero de Racing comenzará con la recuperación, pero todo indica que los tiempos no le darán para que esté en condiciones de jugar en el Mundial, que se disputará desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio.Martínez era la principal carta de ataque de Argentina y, por una cuestión de tiempos, Argentina no podrá convocar un sustituto ya que el plazo para modificar la lista de buena fe venció el 8 de mayo. El delantero había sufrido un rodillazo en la nuca y debió ser retirado en camilla durante el partido en el cual la Selección Sub 20 goleó a un combinado Sub-23 de Vietnam por 5 a 0, en el que fue el último amistoso antes del debut en el Mundial de Corea del Sur 2017. El juvenil futbolista de Racing chocó contra el arquero del equipo vietnamita en un mano a mano y recibió de atrás un golpe casual de un defensor rival, que no pudo detener su marcha, tras lo cual fue asistido de inmediato. Si bien los primeros estudios arrojaron un buen panorama, al punto tal que Ubeda se había mostrado optimista en la conferencia de prensa post partido, con el correr de las horas la situación fue empeorando.Ya nada cambiará en la temporada del Sevilla. A falta de una fecha para que finalice la Liga, el equipo andaluz se aseguró un lugar en la pre Champions, ya que le sacó cinco puntos al Villarreal. Tampoco podrá alcanzar al Atlético, que se fue a seis e irá directamente al torneo europeo. Por todo eso, Jorge Sampaoli podría dejar el club antes de tiempo y así empezar a trabajar con la Selección. Su primera lista estará encabezada por Lionel Messi y, luego de tantas polémicas, aparecerá Mauro Icardi. La idea del entrenador es terminar su etapa en el Sevilla lo antes posible, dar una conferencia de prensa de despedida y ponerse en funciones de Selección. Daniel Angelici será quien comande le negociación por parte de la AFA con la dirigencia española, para que acepte el pedido, pese a que el pago de la cláusula se efectúe el 1 de junio. El viernes Sampaoli hablaría para los medios y luego mandaría la lista argentina, con el 9 del Inter en su primera citación. La gira de la Selección arrancará con el amistoso ante Brasil, el 9 de junio, en Melbourne, para luego viajar a Singapur, selección que enfrentará el 13 en ese mismo país.