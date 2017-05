Highton de Nolasco se tomó licencia en la Corte Suprema

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, pidió una licencia como integrante del alto tribunal y no estará presente en el acuerdo de esta semana. Fuentes judiciales confirmaron a NA la solicitud de licencia, pero no especificaron cuál fue el motivo, ni la extensión del permiso. La jueza Highton de Nolasco fue una de las tres integrantes del Tribunal que días atrás firmó el controvertido fallo del 2x1 que concedió ese beneficio al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Según trascendió, la licencia sería "en principio" de una semana, por lo que podría estar de vuelta para el próximo acuerdo de los martes que tiene lugar en el máximo tribunal.El permiso que solicitó la magistrada se dio luego de ser alcanzada por la polémica del fallo del 2x1 y por las críticas de los organismos de derechos humanos y espacios políticos. Tanto ella como sus pares Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ambos nombrados durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, fueron cuestionados por la sentencia que habilitó ese beneficio a represores.Meses atrás, Highton de Nolasco había solicitado en la justicia de primera instancia que se le permitiera quedarse en su cargo más allá de cumplir los 75 años, algo que sucederá en diciembre próximo. Si bien el gobierno nacional en un principio afirmó que no estaba de acuerdo, finalmente decidió no apelar la sentencia a favor que recibió la jueza para permanecer en su puesto. Según la Constitución reformada en 1994, los jueces que tengan más de 75 años deben volver a contar con el acuerdo del Senado para poder continuar en el cargo.