River le ganó a Boca y arde el campeonato

BUENOS AIRES, 15 (Por Adrián Taccone, especial de NA). - En uno de los Superclásicos más abiertos y vibrantes de los últimos tiempos, River superó por 3 a 1 al líder Boca en un espectacular partido válido por la cuarta fecha del torneo de Primera División, que tendrá una definición con suspenso en la lucha por el título.

El mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez, con una magnífica volea a los 14 minutos del primer tiempo, adelantó a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que ampliaron un rato más tarde por intermedio de Lucas Alario, que coronó un contragolpe perfecto del "Millonario".

En el peor momento de Boca y la última bola de la etapa inicial, Fernando Gago mandó un centro pasado, el arquero Augusto Batalla calculó mal y revivió al "Xeneize", que casi no había generado chances de gol.

En el complemento, River se retrasó, Boca lo arrinconó pero se topó con un par de salvadas espectaculares de la defensa y el arquero Batalla.

Sobre el final, con Boca jugado en ataque, Sebastián Driussi sentenció la historia con un contragolpe perfecto y desató la locura de River en la "Bombonera".

Con este resultado, el conjunto de Núñez quedó a cuatro unidades -con un partido pendiente ante Atlético Tucumán- y benefició a San Lorenzo, que queda a tres puntos.



AVELLANEDA ROJA



Independiente se impuso a Racing Club por 2 a 0, al cabo de un interesante encuentro disputado anoche en el estadio "Libertadores de América".

Emiliano Rigoni, a los 15m ST, inauguró la cuenta para el dueño de casa, mientras que Maximiliano Meza le dio cifras definitivas al marcador a los 47 del mismo período. Tras un primer tiempo parejo, Independiente fue muy superior a su rival en el complemento justificando plenamente su victoria.



SUMO SARMIENTO



Patronato y Sarmiento empataron 2 a 2 en un entretenido partido que jugaron ayer en Paraná. En el complemento, Iván Furios, a los 3m, y Fernando Telechea, a los 22, anotaron los goles del elenco local, mientras que Joaquín Vivani, a los 13 y a los 39 anotó el doblete para el conjunto de Junín, que siempre estuvo abajo en el marcador.



COMPLETAN HOY



Este lunes habrá tres partidos que cerrarán la fecha 24ª del torneo de Primera: 19 hs (DeporTV) Arsenal vs Temperley (Mariano González), 19 hs (TV Pública) Defensa y Justicia vs Quilmes (Jorge Baliño), 21:15 (TV Pública) Vélez vs Tigre (Pedro Argarañaz).



Boca 1 – River 3



Estadio: "Alberto J. Armando".

Arbitro: Patricio Loustau.



Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra, Pablo Pérez (68m Barrios), Fernando Gago, Rodrigo Bentancur, Ricardo Centurión (15m Bou), Cristian Pavón y Darío Benedetto. DT: Guillermo Barros Schelotto.



River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco (3m Mayada), Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez (63m Mora), Sebastián Driussi y Lucas Alario (73m Auzqui). DT: Marcelo Gallardo.



Goles: PT 14m Martínez (RP), PT 23m Alario (RP), 45m PT Gago (BJ), ST 44m Driussi (RP).