Juan Senn prepara su candidatura al Concejo

"Queremos que Juan Senn nos represente en el Concejo. Queremos ser parte de la construcción de la ciudad", señaló ayer la Juventud del Bicentenario al confirmar que participará con una lista propia en las elecciones primarias de agosto dentro del Partido Justicialista.De esta manera formalizan lo que era un secreto a voces y para lo cual se vienen preparando desde hace años. "Es innegable el rol fundamental de la juventud en el presente y futuro de Rafaela. Los menores de 30 años representamos hoy, el 46,1 % de nuestra población, por eso no es solo un derecho, sino un deber, ser protagonistas. Somos parte de una ciudad que demanda constantemente ser mejor de lo que somos", señala el comunicado del sector que se referencia en los principales líderes del PJ de la ciudad.Asimismo, la Juventud del Bicentenario consideró que "en estos comicios se juega parte del presente y del futuro, en esta Rafaela que camina a los 150 años, queremos pensar, hacer y aprender desde los lugares donde se toman las decisiones, por eso volvemos a elegir a Juan Senn para que nos represente en las próximas elecciones"."No queremos esperar el futuro, queremos construirlo desde adentro. Queremos ser parte de la construcción de la Rafaela que van a vivir nuestros hijos, de la ciudad que nos va a tocar dirigir y de la generación de las oportunidades que nos merecemos. Estamos preparados para afrontar los nuevos desafíos, que son naturales en una ciudad que no detiene su crecimiento", concluye el espacio aunque por ahora no hay mayores definiciones sobre el resto de los integrantes de la lista.