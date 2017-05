Florida volvió a pasar en los penales

Florida de Clucellas sigue haciendo historia. Este domingo se clasificó para la segunda etapa de la Copa Santa Fe luego de una dura revancha frente a Ferrocarril del Estado en barrio Los Nogales y será el representante de la competencia doméstica de la Liga Rafaelina en la continuidad del torneo.Si bien volvió a conseguir la clasificación a través de la vía de los penales, como cuando se impuso en el desempate ante Peñarol, esto no debe sacarle méritos al equipo de Diego Priolo. Ha quedado demostrado, desde el año pasado cuando mantuvo la categoría con cierta holgura en su primer año en Primera A, y en los partidos disputados en 2017, que tiene un trabajo serio que le permite ilusionarse con seguir dando pelea.Ferro, que se armó este año para repetir el protagonismo del año pasado y pensando mucho en la Copa Santa Fe, se quedó con las manos vacías en su cancha. En un partido donde nunca terminó de sentirse cómodo, y donde, a excepción de algunas apariciones de "Pocho" Pavetti, le costó encontrar el desequilibrio necesario para que Tosetto y Romero queden de cara a Galizzi.En el primer tiempo aprovechó su mejor pasaje. Había avisado con un tiro en el travesaño de Barolo que en el rebote sus compañeros no pudieron conectar, pero a los 20' el "Cabezón" Abt se tuvo confianza para sacar un envío al arco que para muchos pareció centro, pero que se le coló a Galizzi. Un 1 a 0 que le daba cierta tranquilidad al equipo de Medrán y que empezaba a obligar a Florida a modificar algo para arribar a la paridad.En ese primer tiempo no pasó mucho más y hubo que esperar hasta el complemento para encontrar acciones determinantes.Priolo sumó gente en ataque con el ingreso de Saccone por Lescano, pero no daba la sensación que fuera a generar zozobra para el fondo de Ferro. Sin embargo, todo empezó a cambiar promediando la etapa, cuando Wasinger no consiguió neutralizar la pelota y la acción siguiente terminó en penal a Saccone. El goleador Hernán Dobler no dejó pasar la oportunidad y estableció el 1 a 1 que cambiaba otra vez el panorama.A partir de ese momento todo se le hizo cuesta arriba a Ferro, porque a los pocos minutos se fue expulsado Abt. De tal modo, si bien siguió buscando, ya fue con cierta cautela para que no se le escape tampoco la opción de los penales.Así llegó la definición por esta vía. Fue una tarde de mala puntería para los ejecutantes de Ferro y Florida no perdonó, para felicidad de su gente.