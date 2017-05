La lógica de las armas

Pensadores como Kant, Einstein y entre nosotros Alberdi, habían alertado sobre la insensatez de las guerras, cualesquiera fueran sus motivaciones. En toda guerra son inevitables las injusticias, las muertes sin sentido, los daños colaterales, las matanzas colectivas, el inconmensurable dolor de las víctimas, el efecto dominó, la irresistible tentación por la destrucción del otro, los límites difusos, las explicaciones vanas, la ausencia de misericordia. La sinrazón, en síntesis.Desde una postura pacifista, y sin tapujos,definía a la guerra como “ el crimen como medio legal de discusión, y sobre todo de engrandecimiento”., que amén de científico tenía mucho de filósofo, también desde el pacifismo, y aterrado por el posible holocausto nuclear, pero quizá sin tener en cuenta la naturaleza humana, decía en su imperdible intercambio epistolar conque “La guerra no puede ser humanizada. Sólo puede ser abolida”. En postura intermedia,, sin caer en el fatalismo belicista ni en el pacifismo radical, sostuvo que la guerra es una realidad humana innegable, y como tal hay que abordarla, pero asumiendo que puede ser evitable a largo plazo y que mientras seguimos haciendo la guerra podemos preguntarnos por la clase de guerra que realizamos, en referencia a su eventual “humanización”.Si a partir de Naciones Unidas se evitó una tercera guerra mundial, no por ello subsisten las guerras regionales, en distintas zonas del planeta. Siria y Afganistán son las más visibles, pero no las únicas. Existen no menos de veinte conflictos territoriales con esporádicos hechos de violencia y la perspectiva de convertirse también en guerras regionales (India y Paquistán, todo el Oriente Medio, la península de Corea, entre otras).A eso le sumamos, desde hace un tiempo, la irrefrenable violencia ejercida por los grupos extremistas, cada vez más cerca de contar, también ellos, con armas nucleares; para muchos, el principal peligro, por lo indiscriminado y fanático y no responder a la lógica tradicional de aniquilar al enemigo: no se atacan objetivos militares, sino civiles. El terrorismo es otra forma que asume la guerra moderna: más puntual, quirúrgica, ocasional pero repetitiva, igualmente devastadora. No hay lugar seguro en todo el planeta, y todo parece prever que el fenómeno irá in crescendo.La solución a la violencia nunca parece tener como respuesta el uso de las armas. Admitamos algunas excepciones: la locura hitleriana no luce que hubiera podido ser solucionada de modo distinto a lo que constituyó la alianza para derrotar su genocidio y demás locuras pseudo mesiánicas. Pero convengamos que la solución de los conflictos, para que sea duradera, pasa por la adopción de políticas adecuadas, tanto en lo político como en lo económico. Cuando se creó como organismo de Naciones Unidas el Consejo Económico y Social, lo fue con la convicción de que, a menudo, el origen de los conflictos estaba en lo económico, en las injusticias sociales, en la inequidad, en la explotación del hombre por el hombre. Por eso no bastaba un Consejo de Seguridad, sino la creación de un organismo que coadyuvara a los pueblos a salir de la pobreza y el subdesarrollo. Es mucho lo que se ha hecho al respecto, y los detractores de Naciones Unidas deberían tenerlo en cuenta, pero los hechos demuestran que no se está haciendo lo necesario y suficiente.Convengamos también en que la violencia está en la raíz de la naturaleza humana, herida por el pecado de origen. El ser humano es de una naturaleza proclive al egoísmo, a la soberbia, a la avaricia, a la agresividad, a la obtención de fines sin importar los medios. Es por eso que el estado idílico de finalización de los conflictos mediante el triunfo del capitalismo y del liberalismo político y de la democracia, por sobre los totalitarismos de derecha y de izquierda, resultó ser mera ilusión al no tener en cuenta esta concepción antropológica.Trump entiende que la única forma de eliminar a ISIS es por la fuerza de las armas. Sin perjuicio de que la defensa propia adquiere legitimidad en algunos casos, y de que las atrocidades de la guerra química deben de alguna manera cesar, no menos cierto es que la solución de fondo pasa por otros parámetros. De poco sirve aplacar con bombas las guaridas armadas, si el terrorista puede ser nuestro vecino, nuestro connacional, que convive con nosotros y oculta su fanatismo (religioso, étnico, o el que fuere) desarrollando, a nuestro lado, una vida aparentemente normal. El terrorista fundamentalista no está allá lejos: está aquí y ahora.Arduos tiempos los que estamos viviendo, de sombrío pronóstico y difícil solución. La carrera armamentista no se detiene y el tráfico ilegal de armas mueve miles de millones de dólares anuales: la llevan a cabo las potencias de Occidente, pero también Rusia, India, Paquistán, Irán, Israel, y entre nosotros Brasil, Colombia, Perú, Chile. Pacíficos pero armados, parece ser la consigna. Pacíficos y absolutamente desarmados, es la de Argentina (de discutida racionalidad, pues entonces dónde queda el derecho y el deber a la legítima defensa, en un mundo cada vez más violento y conflictivo). El uso de las armas tiene su lógica, y el tráfico de armas también: dinero, pingüe negocio para muchos, acumulación de poder de fuego, improbabilidad de respetar límites, y tarde o temprano su utilización: nadie se compra decenas de trajes nuevos para tenerlos colgados en el ropero.El objetivo de Corea del Norte, y sus bravuconadas, no son los Estados Unidos, inalcanzables (por ahora). Es Corea del Sur, próxima (demasiado próxima), vulnerable, a pesar del apoyo bélico al que está comprometido Estados Unidos; teniendo China la clave para la solución del conflicto, en tanto acepte quitar su apoyo o limitarlo de tal manera que, algún día, el régimen despótico y militarista llegue a su fin.La posibilidad de una guerra nuclear en la región es remota, por los efectos colaterales: la contaminación radiactiva que sufriría toda la península coreana; pero sí es factible el encontronazo -muy destructivo también- con armas convencionales. El objetivo de Irán, al apoyar al dictador sirio Assad, no es sino discutirle a Israel el rol de principal potencia de Medio Oriente. El objetivo de Rusia, al apoyar a Assad, converge con el de Irán, por dicho motivo, y para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en su apoyo irrestricto a Israel. La cuestión palestina sigue sin resolverse, y es un constante polvorín. El mundo es un tablero de ajedrez donde cada pieza se mueve en función del objetivo de preservar sus propios intereses. No cabe, por tanto, hacerse ilusiones. Nadie puede prever nada, en un mundo posmoderno que se caracteriza, entre otras cosas, por la imprevisibilidad. La respuesta sobre la violencia, la guerra y las armas, al decir de Dylan “…está soplando en el viento”.(*) Profesor de Derecho Internacional Público. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).