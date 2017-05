Nadal en Madrid

MADRID, 15 (AFP-NA). - El español Rafael Nadal ganó el Masters 1000 de Madrid al imponerse este domingo en la final al austríaco Dominique Thiem por 7-6 (10/8) y 6-4, para mantener su racha invicto sobre polvo de ladrillo en la temporada y conseguir su tercer trofeo consecutivo tras lograr Montecarlo y Barcelona. En la capital catalana se habían enfrentado por última vez Thiem y Nadal hace dos semanas, aunque en esa ocasión, el español logró imponerse más fácilmente al austríaco con un 6-4, 6-1.En cambio, este domingo el español tuvo que emplearse a fondo para llevarse su quinto Masters 1000 madrileño, tras los que había ganado en 2005, 2012, 2013 y 2014. El español logró además igualar la marca de 30 Masters 1000 de Novak Djokovic, al que Nadal había superado en semifinales el sábado."Ha sido un partido emocionante", dijo Nadal a pie de pista, reconociendo que "estaba un poquito nervioso, me costaba mover la pelota, pero al final del primer set y en el segundo hemos elevado el nivel".Tras esta victoria, Nadal mira ahora a Roma y más allá a Roland Garros, donde logró su último gran trofeo en 2014 y para el que se perfila como el principal favorito, como reconocía el propio Djokovic, a juzgar por su comienzo de temporada sobre el polvo de ladrillo. Entre los grandes, Roger Federer todavía no ha jugado en tierra batida y no tiene claro si estará en París, mientras que Andy Murray, que cayó en octavos en Madrid ante el joven Borna Coric, sigue buscando sus sensaciones sobre esta superficie.