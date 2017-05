“Investigar es una práctica, y demanda paciencia y tiempo”

La tesis de grado o posgrado suele ser un dolor de cabeza para miles de estudiantes y muchos de ellos se dan por vencidos antes de comenzar a transitar el desafío. La falta de tiempo, el desgano del último esfuerzo, la cantidad de bibliografía para investigar y leer; muchos son los obstáculos que se le presentan a los estudiantes y maestrandos que están a un paso de recibir su tan ansiado diploma…La Dra. Gabriela del Valle Vergara es una estudiosa del tema y pasó por Rafaela para brindar apoyo, asesoramiento y compartir sus conocimientos en la cátedra “Taller de tesis anual”, que se dicta en la Maestría en Negocios Internacionales de UCES Rafaela.Vergara es investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Ciencias Sociales con Mención en Metodología de la Investigación, por la Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Coordinadora del Area Vida Cotidiana del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES). Integrante del Grupo de Estudios sobre Subjetividades y Conflicto (GEsSyCO), así como evaluadora de artículos de la revista RELACES. Posee diversas publicaciones en revistas académicas especializadas, como también participación en variados libros. Según su vasta experiencia “investigar, básicamente, es una práctica” y muchas veces el tiempo no alcanza para leer, madurar ideas, etc.No obstante, la especialista aseguró que la realización de una tesis no es misión imposible y que con “paciencia, esfuerzo y tiempo” los alumnos de grado y posgrado pueden obtener muy buenos resultados.-Es un espacio que como tiene esta modalidad de taller supone la puesta en juego de conocimientos previos que ya tienen los maestrandos por haber transitado una formación de grado, todos han hecho una experiencia de trabajo final en sus carreras, han cursado alguna materia vinculada a lo metodológico. Entonces, la apuesta es recuperar esos conocimientos, esas experiencias, ponerlas a jugar en el marco de los intereses que ahora están teniendo de cara a cómo cerrar este proceso de formación de posgrado como es la maestría. Y en este cruce entre lo que ellos tienen y sus intereses, ver cómo empezar a trabajar con los primeros pasos de lo que es la elaboración o formulación de un proyecto de investigación, ese es el horizonte del taller. Se propone una dinámica de taller donde exponemos algunos aspectos más conceptuales de la metodología de la investigación, pero también teniendo como horizonte las posibilidades que tiene la maestría a la hora de presentar el trabajo final, esto es que puede ser un trabajo de tesis, un estudio de caso o una propuesta de intervención.-Hay gente que se ha dedicado a hacer investigaciones sobre estas cuestiones como más pedagógicas vinculadas a la enseñanza de la metodología de la investigación y a las dificultades que hay a veces, no en el aprendizaje reproductivo de lo que puede ser un tema, un problema, una variable, como concepto; sino a la hora de que eso sea una práctica concreta y bien lograda en el proceso de investigación. Porque investigar, básicamente, es una práctica. Entonces, los espacios de formación, los cursos, por las condiciones en las cuales están inscriptos en las currículas, por los tiempos de dictado que tienen, a veces no se corresponden con lo que es la realidad de investigar. Siempre se necesita un tiempo para madurar las ideas, para leer, para consultar. Cuando uno ya ha empezado a investigar viene trabajando con temáticas y con perspectivas teóricas y las viene reelaborando, y acá muchas veces es arrancar de cero y eso es una limitante. Y lo otro que creo que incide es cierta construcción social, ciertas percepciones sociales construidas vinculadas con el conocimiento científico, donde para muchos esto es algo que es para pocos, entonces te empezás a correr de ese lugar y comenzás a verlo como imposible para llevar adelante. Por eso, cuando llegamos a estas instancias, me parece que hay, por haber dado cursos en otros lugares y demás, una predisposición de partida de que esto es complicado, esto capaz no me va a salir. Después muchos otros factores que tienen que ver con el acompañamiento. Nosotros, con la Dra. Rebeca Cena, con quien estamos dando el taller, nos hemos formado también participando en grupos de investigación y eso ayuda muchísimo a compartir, a resolver, a afrontar, a discutir, a reflexionar, porque el trayecto solitario del maestrando, más allá del director o no que pueda tener, por ahí desalienta a finalizar el trabajo.-Yo soy de San Francisco y desde el interior del interior, desde hace muchos años, se ha venido apostando, por mi experiencia. Se ha apostado a hacer investigación, pero con mucho esfuerzo, porque a veces los financiamientos para el campo de las ciencias sociales, que es desde donde yo provengo, no son tan importantes. No obstante, me parece que más allá del Estado, de las políticas científicas del Estado, hoy hay muchos vínculos internacionales y, por ejemplo, pueden elaborarse propuestas binacionales con el CNPq de Brasil, hay proyectos también a nivel regional, hay convocatorias… Tal vez comparado con dos o tres décadas atrás hay mayor dinamismo y mayor avance. Además, hay más posgrados, hay más gente que está buscando doctorarse, entonces parece que el campo en general de la investigación y en particular de la investigación en ciencias sociales está en crecimiento.-Es un trabajo que demanda paciencia, hay que dedicarle esfuerzo y tiempo. No sale una tesis de un día para la noche, no resolvemos la formulación de los objetivos en 130 caracteres. Y sobre todo necesitamos leer, reflexionar, criticar, discutir con los autores que leemos. Pero es paciencia, esfuerzo y compromiso con lo que uno está haciendo y constancia.