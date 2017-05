AIRE LIBRE

Relatos: Aquellos personajesARANCIO. Fijando Surubíes en la laguna.Por Héctor EspilondoEn aquella pensión -allá en Resistencia- se reunían varios personajes a los que sabiéndolos bucear -copita de por medio- contaban historias de vida de los más diversos matices. Vivir en una pensión generalmente implica no tener familia o estar distanciado, lo que hace que el individuo se retraiga en sí mismo al no poder confiar plenamente en la amistad circunstancial que da la convivencia con alguien al que ha conocido recientemente y con el que está obligado a compartir casa y comida. En realidad habría que ser al menos sicólogo para poder explicarlo satisfactoriamente.Por la noche nos reuníamos todos los huéspedes en un amplio comedor esperando que Don Miguel nos sirviera la comida y escuchando la historia de Roberto que ya conocíamos de memoria con ligeras variaciones dependiendo de la cantidad de vino ingerida. Con mucho esfuerzo, luego de casado con una mujer a la que quería entrañablemente, Roberto había comprado un lote en un barrio algo apartado en Buenos Aires y levantó allí una casita prefabricada donde vivía con su amada. En las grandes ciudades el hombre sale a trabajar muy temprano por la mañana y regresa recién a la noche. Sucedió un día que luego de una de las frecuentes peleas con su mujer al regresar de su trabajo se encontró con la triste verdad que su nidito de amor había desaparecido junto con su esposa.Llamados por ella, sus familiares fueron con un camioncito, desarmaron la prefabricada y se la llevaron con todos los muebles dejando al pobre Roberto en “Pampa y la vía”. A esta altura del relato, se paraba copa en mano y casi a los gritos decía: “Ya hablé con el abogado, le voy a mandar un colacionado para que los metan a todos en cana”. Todas las noches contaba lo mismo y había quedado como un clásico en la pensión que ante cualquier discusión alguien decía: “Te voy a mandar un colacionado, ya hablé con el abogado de Roberto”. Otro caso raro era Bautista, un gordo petiso, siempre de sombrero y lentes oscuros con su bastón blanco y la inseparable compañía de su sobrino Pablito quien delataba su triste condición de no vidente. Pese a esa gran dificultad recorrían los frigoríficos y mataderos y compraban los cálculos renales de los animales faenados y los vendían a laboratorios medicinales para la preparación de un medicamento. Fermín, otro de los huéspedes, por un desengaño amoroso ligado a la muerte de una persona se había enrolado en la Legión Extranjera allá en Africa donde había firmado un contrato por cinco años. Luego, con el dinero ahorrado, se vino como inmigrante a la Argentina y consiguió trabajo en una yerbatera en Misiones.Contaba que muy cerca de su trabajo y por intrincados arroyos que atravesaban la selva, se llegaba a un lugar del río donde desembocaba la cañería que vertía los desperdicios de una fábrica de jugos de fruta. Se formaba entonces allí un fenomenal cebadero para el Pacú. Es sabido que este codiciado pez tiene una especial predilección por las frutas, especialmente ciruelas, naranjas, duraznillos y también por una frutita chica, de color oscuro que crece en un arbusto a orillas de los arroyos y que al caer son engullidos por el pez. Fermín contaba que con un amigo pescador sacaban gigantescos ejemplares de hasta 15 kilos que, en aquella época -década del 40/50- no era una gran hazaña.También muy cerca de allí en un recodo del río donde se formaba un extenso arenal, iban a cazar -no pescar-Surubíes. El Surubí tiene por costumbre descansar o dormir en el lecho de los arenales donde el agua es más tibia. Gracias a la transparencia y quietud de aquellas aguas se acercaban con su canoa silenciosamente para arrojarles la “fija”. Una vez clavado el arpón debían amarrar firmemente la soga ya que el animal herido era capaz de arrastrar la embarcación varios cientos de metros. Así cazaban Surubíes de más de 70 kilos, gigantes muy comunes en aquellos tiempos y que hoy uno de ellos sería tapa de todas las revistas especializadas.