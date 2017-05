El fútbol y la tensión política

En pocos días se estará disputando el Mundial Sub 20 en Corea del Sur con la presencia de los 24 combinados más importantes del planeta fútbol en seis ciudades del país asiático.El torneo que se jugará desde el próximo sábado 20 al domingo 11 de junio, día en el que se presentará el partido final, tendrá una particularidad: Serbia, el último campeón en la edición 2015 organizada por Nueva Zelanda, no podrá defender el titulo por no haber superado el corte clasificatorio y por lo tanto, aquella hazaña de haber derrotado 2 a 1 a Brasil hace dos años, ha quedado opacada por esta decepción en las eliminatorias.En las últimas semanas la fuerte tensión que se vive en esa zona por la postura bélica de Corea del Norte, generó algo de incertidumbre en muchos países intervinientes en este evento ante las presuntas, falta de garantías en términos de seguridad. No obstante esa delicada contingencia política, la FIFA y el propio gobierno se encargaron de aventar todos los rumores y ratificar que el contexto, en el que se va a desarrollar el Mundial, será de absoluta normalidad.El régimen que lidera Kim Jong-un no parece tener escrúpulos, por lo tanto, tal osadía y reto a los Estados Unidos, mantiene en vilo a los habitantes del sur coreano ante las hipótesis de una acción militar abierta que encuentre como primer objetivo a este moderno y pujante país.La AFA realizó una serie de contactos con otras asociaciones clasificadas y con la propia Federación, ya que varios clubes se mantuvieron ciertamente reticentes a ceder sus jugadores por tales motivos. Las respuestas en general, distendieron esos ánimos y el plantel argentino como la mayoría de los equipos por estas horas, ya están sobrellevando la cuenta regresiva con partidos amistosos en la región o instalados en las diferentes ciudades coreanas.El equipo que dirige Claudio Ubeda se clasificó para este torneo de una manera agónica y dejando una ristra de críticas compatibles casi a una eliminación.En el Sudamericano disputado en Ecuador y del que participó Ramiro Macagno, actual arquero de Atlético de Rafaela, no convocado en esta oportunidad, Argentina se quedó con el cuarto lugar al ganarle 2 a 0 a Venezuela en la última fecha del Hexagonal Final y recibir una ayuda fundamental de Colombia, que aún eliminado, resistió frente a los brasileños empatando sin goles, resultado que además de clasificar a los albicelestes dejó sin Mundial al último finalista.De esa competencia, junto con Argentina, se anotaron Uruguay, Ecuador y Venezuela, quedando eliminados equipos que en la previa aparecían como firmes candidatos, los casos de Brasil, Chile y Colombia; estas bajas de alguna manera morigeraron esa providencial clasificación y el pobre juego de conjunto que desarrollaron los pibes escogidos por Ubeda, cuyo cargo como entrenador dio vueltas por el aire al ritmo de las disputas políticas en AFA por la sucesión de Julio Grondona.Es decir, y a manera de lectura colateral, la situación del técnico nacional no fue modificada para no agregar un frente más de tormenta en medio de feroces intereses de los cuales, el Sub 20 pasó inadvertido.Por estas horas nuestra selección está terminando su puesta a punto en Vietnam y desde mañana se concentrará en Jeonju, que tiene una población de 649.500 habitantes y es un importante centro turístico famoso por la comida coreana, edificios históricos, actividades deportivas y festivales innovadores.El partido inaugural de sus aspiraciones, será nada menos que frente a Inglaterra este sábado a las 04:30 de la mañana de nuestro país, que sumado al equipo local y a Guinea, conforman el Grupo A.No faltaron cabildeos y mezquindades de un par de clubes antes de confirmar que cederían a los jugadores citados; el ambiguo discurso de los dirigentes que manifiestan públicamente que la prioridad la tiene la selección, pero que después intentan con algunos subterfugios impedir ese reclutamiento, incomodaron a Claudio Ubeda, que hasta pocas horas antes de la partida hacia Oriente, no tenía claro el listado de pasajeros.El caso más visible es el de Ezequiel Barco, por el que Independiente se tornó inflexible, a punto tal que Claudio Ubeda, desalentado en tanto tire y afloje, decidió no incluirlo entre los convocados y llevar a Juan Ignacio Méndez de Argentinos Juniors.Entonces el plantel se conforma con: Petroli, Palacios y Montiel (River); Roffo y Torres (Boca); Foyth, Ascacibar y Rodríguez (Estudiantes); Martínez, Mansilla y Zaracho (Racing); Conechny y Senesi (San Lorenzo); Valenzuela y Martínez (Newells); Mosevich y Méndez (Argentinos Jrs); Belmonte (Lanús); Miño (Central); Ponce (Granada) y Colombatto (Trapani Calcio).Otra vez la esperanza en marcha, aunque algo abollada por los antecedentes y los desencuentros, es deseable que cuando comience el torneo, en algún punto aparezca la mística de una casaca que subió al podio de los mundiales seis veces de la mano, entre otros, de Maradona, Riquelme y Messi.