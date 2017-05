Peñarol y 9 de Julio empataron, lo festejan Ben Hur y Unión

En la tarde de ayer continuó la disputa de la séptima fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que ya se había puesto en marcha entre semana con algunos adelantos.Entre los juegos más destacados, Peñarol y 9 de Julio empataron 1 a 1, igualdad que celebró Ben Hur que hoy cerrará la fecha recibiendo a La Hidráulica en barrio Parque y puede despegarse en la cima para quedar como único puntero. La igualdad entre ‘Peña’ y los ‘Julienses’ le permite al “León” quedar a sólo un punto de los punteros (la BH y Unión), mientras que lo dejó a los de la ‘V’ Azulada a cuatro unidades, y en la próxima deberán visitar a Ferrocarril del Estado en barrio Los Nogales.En otro de los juegos de ayer Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente empataron 2 a 2 en el Polideportivo del Autódromo. En Ramona, Argentino Quilmes se hizo fuerte y goleó al Deportivo por 3 a 0.El Deportivo Libertad superó por la mínima a Argentino de Humberto y alcanzó los 11 puntos de tabla.Sportivo Norte 0 – Ferrocarril del Estado 0, Florida de Clucellas 1 – Unión de Sunchales 4.Hoy Ben Hur recibirá a La Hidráulica de Frontera en el juego que fue postergado el pasado viernes por lluvia. El encuentro comenzará a las 22 hs y será arbitrado por Ariel Gorlino.Ferrocarril del Estado vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Deportivo Ramona, Argentino de Humberto vs. La Hidráulica, Florida de Clucellas vs. Ben Hur, Unión vs. Atlético de Rafaela, Brown de San Vicente vs. Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs. Dep. Libertad.Cancha. Peñarol.Arbitro: Enrique Calderón.Reserva: 2-3PT 38m Denis Caglieris (P), 41m Kevin Muñóz (9).ST 34m expulsado Martín Pelosi (9).Cancha: Atlético de Rafaela (Autódromo).Arbitro: Franco Ceballos.Reserva: 1-1PT 13m Nahuel Bonada (AR), 14m Santiago Lodigiani (B), 18m Hernán Ibarra Duarte (B); ST 40m Tomás Bonilla (AR).Expulsados: ST 20m Nahuel Bonada (AR) y Hernán Ibarra Duarte (B).Cancha: Deportivo Ramona.Arbitro: Sergio Rusch.Reserva: 2-0PT 35m y 43m Axel Blanco (AQ), ST 17m Silvio Acosta (AQ).Cancha: Deportivo Libertad.Arbitro: Sebastián Garetto.Reserva: 3-2PT 18m Diego Pariani (DL).Expulsado ST 25m Maximiliano Chiappero (AH).