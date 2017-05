La economía subió 0,6% en el primer trimestre del año

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La economía creció 0,6% en el primer trimestre del año y continuará expandiéndose a un ritmo promedio "algo superior al 1%", según un análisis privado. "Los datos de cuentas nacionales del cuarto trimestre de 2016 confirmaron que la economía había comenzado a crecer muy tibiamente en el tercer trimestre para aumentar el ritmo de expansión a 0,5% en el último trimestre del año", evaluó. En ese sentido, consideró: "Si bien esperábamos un sendero de recuperación con esta forma, el aumento del PIB, y en particular de la inversión, en el último trimestre del año finalmente fue algo más moderado que lo previsto con lo cual la economía se contrajo 2,3% en 2016".El estudio elaborado por el banco BBVA Francés, estimó que "la economía habría crecido 0,6% también en el primer trimestre de 2017 y que continuará expandiéndose en los siguientes trimestres del año a un ritmo promedio algo superior al 1%". Calculó, así, que acumulará un crecimiento de 2,8% en 2017, como se esperaba en enero. "Si bien la inversión será el componente de mayor crecimiento, tanto en 2017 como en 2018, hemos revisado alrededor de 1% a la baja nuestras previsiones anteriores debido a menor dinamismo en el inicio de proyectos de inversión privados", sostuvo.LA INFLACION "SERESISTE A BAJAR"El efecto del alza de precios regulados "no se diluye" y la inflación subyacente "se resiste a bajar", según un estudio privado, el cual elevó su proyección del costo de vida. "Esperamos que la tasa de inflación (índice oficial de la Ciudad de Buenos Aires-CABA) alcance el 22,4% en 2017, un incremento con respecto a nuestra anterior proyección de 20,8%", estimó el reporte del Banco Francés. En ese sentido, advirtió: "También elevamos nuestra proyección de inflación oficial del INDEC al 19,5%".DOS REALIDADESEN LA INDUSTRIALas únicas ramas que exhiben avances dentro del complejo manufacturero son las que se encuentran vinculadas con "la actividad agropecuaria y la construcción" que fueron favorecidas "por la política económica actual", según analizó el estudio de la consultora Ecolatina,"La apreciación del tipo de cambio y la mayor apertura comercial no sólo afectó su capacidad exportable, sino también la posibilidad de competir en el mercado interno con productos importados", consideró.