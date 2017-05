Toda la Primera B y C

En la jornada de ayer se completó la cuarta fecha de la primera etapa del oficial de la Primera B que se había iniciado con algunos adelantos el viernes.Santa Clara 3 (PT 42m Rodrigo Finetti, ST 5m y 10m Lautaro Manna) vs. Argentino Vila 3 (PT 15m René Acevedo, 26m Nicolás Dondo y 36m César Solís), Atlético (MJ) 0 vs. Bochazo 1 (ST 33m Mariano Godoy).Zenón Pereyra 0 vs. Talleres (MJ) 0, San Martín 3 (PT 42m Enzo Biava, 49m penal Xavier Villada y ST 1m penal Facundo Zbrun) vs. Josefina 1 (ST 5m Leonardo Gutiérrez).Bochazo 10 puntos; Arg. Vila 8; Santa Clara 7; Zenón Pereyra 7; San Martín 6; Josefina 3; Talleres (MJ) 2; Atlético (MJ) 1.Talleres (MJ) vs. San Martín, Dep. Josefina vs. Atlético (MJ), Bochazo vs. Sp. Santa Clara, Arg. Vila vs. Zenón Pereyra.Ind. Ataliva 2 (ST 33m Julio Piacenza y 35m Uriel Ricarte) vs. Ind. San Cristóbal 3 (PT 35m Gonzalo Díaz, ST 10m Jonatan Saravia y 30m Maximiliano Vallejos), Tiro Federal 2 (ST 10m Alexis Lang y 30m Cristian Graff) vs. Moreno 2 (ST 17m y 20m Brian Rocca), Unidad Sancristobalense 2 (PT 42m Martínez y ST 20m Schueda) vs. Dep. Aldao 3 (PT 44m Martín Delmastro, ST 5m Jonatan Albarracín, 49m Osvaldo Mayer), Dep. Tacural 3 (PT 10m y ST 3m de penal Mariano Pfaffen, ST 15m Germán Villa) vs. Sp. Roca 2 (ST 12m de penal Iván López y 47m Guillermo Lanfranco).Dep. Aldao 12 puntos; Tiro Federal 7; Independiente Ataliva 6; Moreno 6; Unidad Sancristobalense 4; Dep. Tacural 4; Sp. Roca 3; Independiente San Cristóbal 3.Ind. San Cristóbal vs. Dep. Tacural, Sp. Roca vs. Unidad Sancristobalense, Dep. Aldao vs. Tiro Federal, Moreno vs. Ind. Ataliva.En el tercer grupo liguista en la tarde de ayer se disputó la tercera fecha del Apertura y se registraron los siguientes marcadores finales: Libertad E. C. 5 (PT 30, ST 5m Alan Cerrudo, ST 15m Joel Fusta, ST 35m Gonzalo Boscacci y ST 40m Luis Ortigoza) vs. Sp. Aureliense 2 (ST 25m Diego Franco y 30m Emanuel Luna), Belgrano 2 (ST 8m penal Alexis Zamar y 41m Hugo Cristaldo) vs. Dep. Susana 1 (ST 29m Sebastián Albrecht), Juv. Unida 1 (ST 34m Francisco Imfeld) vs. Atl. Esmeralda 1 (ST 13m Tomás Bovo), Dep. Bella Italia 2 (PT 43m Leandro Isaurralde y ST 3m Daniel Pugín) vs. San Isidro 3 (PT 18m Jonatan Peralta, PT 40m y ST 10m Nahuel Fassi).Belgrano, 7 puntos; Juv. Unida 5; Esmeralda 5; Bella Italia 4; Libertad Estación Clucellas 4; San Isidro 4; Aureliense 2; Susana 0.Bella Italia vs. Libertad EC, San Isidro vs Juv. Unida, Esmeralda vs Belgrano. Libre: Dep. Susana.