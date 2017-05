Mauricio Macri aseguró también que no le "preocupa" la reapertura de la causa contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por presunto cobro de coimas. "No me preocupa. Para nada. La información que ha presentado Arribas está clara y creo que ya ha dicho todo el ministro Garavano sobre qué está sucediendo con un sector de la Justicia", cerró.