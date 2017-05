Un gran inicio de Federico Villagra

No hay mejor manera de defender el campeonato que con un triunfo. Federico Villagra, flamante campeón 2016 del Maxi Rally, triunfó en la primera fecha de la temporada disputada ayer en la ciudad uruguaya de Punta del Este."Arrancamos bien. Creo que fue un gran comienzo de año, pudimos ganar casi todas las series", declaró el "Coyote".La jornada arrancó con una carrera bastante entretenida. La Manga Clasificatoria 4 que disputaron Federico Villagra y Facundo Chapur tuvo todos los condimentos. Entre ambos se rozaron en varias oportunidades, generando un gran espectáculo para el público. No obstante, fue el actual campeón de la categoría el que empezó la mañana con el pie derecho.En la Súper Final, el "Coyote" fue contundente con su actuación y no le fue difícil triunfar en El Jagüel, mientras que Chapur completó un excelente debut y se subió al segundo escalón del podio, quedando el tercer lugar para Hernán Kim.Por su parte, el experimentado uruguayo Gustavo Trelles tuvo un excelente rendimiento con su Mitsubishi y ganó la Súper Final de la N4, superando a los hermanos Diego y Alejandro Levy, quienes lo acompañaron en el podio.Finalmente, a Pablo Peláez le bastó hacer una buena largada para cruzar la línea de llegada en el primer lugar en la Súper Final de la categoría Junior, postergando a Martín Aranzabe y Jorge Mariano.Federico Villagra 32 puntos; Rodrigo Zeballos 23; Facundo Chapur 22; Hernán Kim y Pablo Ortega 21.Gustavo Trelles 31 puntos; Alejandro Levy y Juan Ignacio Cáceres 26; Diego Levy 25 y Karina Dobal 19.Pablo Peláez 32 puntos; Jorge Mariano y Emiliano Schanton 25; Sebastián Monserrat 22 y Martín Aranzabe 18.