Ataron a ladrón desnudo a un poste

Un joven de 15 años acusado de robar con frecuencia en una feria de Alto Comedero, Jujuy, fue atado desnudo a un poste después de que un grupo de comerciantes lo sorprendiera "in fraganti" mientras se llevaba ropa. La Policía llegó una hora y media después: los trabajadores dijeron que desconocían quiénes habían sujetado al presunto ladrón, mientras que el joven dijo que desconocía quiénes lo habían castigado."Estamos cansados de que se lo lleve la policía y al rato lo liberen por ser menor de edad", dijo uno de los comerciantes a El Tribuno de Jujuy, consignado por el canal TN."Esto es un escarmiento para el chico y para todos los que vuelvan a delinquir en este lugar. Vamos a seguir haciendo esto. No puede ser que nos roben con tanta impunidad y nadie haga algo", advirtió otro de los feriantes, que aseguró que el lugar "es tierra de nadie", en referencia a la falta de seguridad en la zona.Cuando llegaron los policías el adolescente de 15 años, dijo que no podía reconocer a quienes lo sujetaron desnudo al poste.