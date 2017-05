¿Lo golpeará a Marcelo Tinelli?

Sobre cómo vive la experiencia de regresar al certamen en el que se coronó campeón (2010), Fabio Moli comentó "recibí un llamado de la producción para ver si estaba interesado, y obviamente que dije que sí. Lo que falta cerrar es si tengo que viajar a Buenos Aires a firmar el contrato o cómo vamos a hacer".

SORPRENDIDO

En diálogo con Crónica el cordobés contó "estoy totalmente sorprendido. La noticia de volver a participar fue algo inesperado. Aunque todavía no sé con quién voy a bailar y cómo será mi equipo. Lo que sí supongo es que pronto recibiré un llamado de la producción, para ver si empiezo con los ensayos".

LA REVANCHA

Se memora que en 2016 "la Mole" (ganador del certamen en 2010) iba a regresar a la pista junto a "Coki" Ramírez, pero en medio del debate y sanción de ley en contra la carrera de galgos, fue dado de baja ya que solía criar esta raza de perros.

Marcelo Tinelli y su hija Candelaria son activos militantes contra este tipo de prácticas, y esa habría sido la razón de que se cancele el regreso del mediático boxeador.

¿HABRA CACHETADA?

En ese momento Fabio Moli salió al cruce y confesó que "si me cruzo a Marcelo lo ca.. una cachetada”. La respuesta del conductor no se hizo esperar y fiel a su estilo "bromeó" con los dichos del cordobés, pero la bronca había quedado latente.

SE VIENE UNA CHARLA

Ahora, tras varios meses de dicha polémica, "la Mole" manifestó "no pude aclararlo todavía a ese tema. Sinceramente me lo voy a cruzar recién en Ideas del Sur cuando me toque bailar, y por supuesto que de mi parte no tengo ningún problema en hablarlo".

RESPUESTA A CRITICA

Para terminar, el pugilista (piensa en una pelea contra "Patón" Basile, para un futuro cercano) respondió a críticas de la periodista Fernanda Iglesias (que hace un tiempo denunció a su marido por violencia de género -estaban separados por esa situación- y meses después volvió con él como si nada hubiera sucedido), luego de conocerse la confirmación le dedicó un tuit.

La inconstante periodista escribió "'La Mole' al Bailando? Ah claro.Ya tenían maltratadores de mujeres y no querían discriminar a los maltratadores de perros".

Al respecto, Fabio Moli disparó "no me pongo ese saco y no me pongo ese poncho. No voy a compartir la opinión de ella, jamás fui maltratador de perros ni nada por el estilo. De lo que ella dijo no me hago cargo, yo soy un tipo muy tranquilo, duermo tranquilo y soy muy feliz. No voy hacerme cargo de lo que digan".