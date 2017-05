UNRaf: "vamos a acompañar"

Los concejales vienen manteniendo reuniones para conseguir respuestas en torno al proyecto urbanístico que permitirá que la Universidad Nacional de Rafaela obtenga 10 hectáreas para su campus. "Seguimos en un proceso de análisis de lo que es el proyecto. Tuvimos reuniones con propietarios de los terrenos, con el Departamento Ejecutivo y lo seguimos analizando con distintos sectores que nos acercaron su opinión. Se trata de un emprendimiento muy importante para Rafaela que desde nuestro lugar como ediles vamos a tener que aprobar y votar un proyecto que hace referencia al código urbano. Y por eso queremos sacarnos todas las dudas para trabajar coordinadamente", dijo al respecto.La representante del socialismo local la calificó de "sana" a la reunión con los propietarios del lugar, donde ampliamos mucha información que aún no teníamos. Es un proyecto que necesita contar con un establecimiento académico de nivel superior para nuestra ciudad y obviamente lo vamos a acompañar, pero a la vez, tenemos que pensar un desarrollo inmobiliario que requiere muchas otras cosas.En tanto, sobre el anuncio de ASSA, en cuanto a que se instalarán 10 mil medidores de consumo domiciliario en Rafaela para un mayor control, la socialista dijo que "celebramos lo que fue ese anuncio y nosotros venimos sosteniendo una postura que no es reciente. Tenemos que mirar este proceso de reclamo por la calidad de servicio de agua en la ciudad en el tiempo. Es algo que no arranca con el Frente Progresista Cívico y Social ni con el Gobierno de Hermes Binner, sino que lleva dos décadas de reclamo. Este Gobierno tiene por primera vez en la historia un plan provincial de acueducto, que se está ejecutando y que ha llevado adelante un sinnúmero de obras intermedias y los propios vecinalistas y el propio Castellano, que siempre ha sido muy crítico, reconocía la gestión y la presencia de la empresa en la ciudad en los últimos tiempos, y por eso el anuncio reciente es una muy buena noticia que debemos entenderla. El reclamo por los micromedidores lleva larga data y en el comunicado se expresa que 10 mil micromedidores se estarán colocando en la ciudad antes de diciembre, lo que es una gran noticia y lo que nos obliga mucho a cuidar el recurso", concluyó.