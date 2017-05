Juicios de pasivos

Con diez meses de vigencia del sistema de Reparación Histórica para los haberes de los jubilados, implementado por ley por parte del gobierno nacional y exhibido como uno de sus logros dentro del marco social, las demandas judiciales de los pasivos no sólo no se han contenido sino que por el contrario van en aumento. De tal manera lo confirman los números difundidos por la Cámara de Seguridad Social, ya que en 2016 se diligenciaron 32.056 nuevos juicios, una cuarta parte más que los 25.627 juicios que se pusieron en marcha en 2015. En lo que va de este año, contabilizando hasta fines de marzo se iniciaron 5.549 juicios.Retrocediendo algo más en el tiempo, y siempre con datos oficiales de la referida Cámara, se sabe que en los últimos 6 años el promedio de demandas en primera instancia es de 30.000 anuales y de 36.000 apelaciones anuales a la Cámara Federal de la Seguridad Social, cifras que se mantienen estables. En tal sentido, especialistas en el tema sostienen que la litigiosidad no disminuirá mientras el Estado no respete la garantía constitucional de movilidad prevista en el Artículo 14 bis de la Carta Magna, es decir, mientras el haber previsional no mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores activos.Desde la ANSES en cambio se trata de minimizar esta cuestión, incluso aseverando que la cantidad de juicios está disminuyendo desde la implementación de la reparación histórica, ofreciendo también información que sostienen ese dato, ya que entre febrero y agosto del año pasado los juicios venían creciendo a razón del 40% con relación a igual lapso de 2015, pero que desde septiembre en que se puso la reparación de haberes, contabilizando hasta diciembre, la tasa de litigios se redujo un 11%, con lo cual queda claramente expuesto -tal como sucede con otras muchas cuestiones- existen dos facetas muy diferenciadas sobre un mismo asunto.De cualquier manera, lo que importa es que a través del sistema de reparación o bien por los juicios -aunque en realidad estos últimos salen en cuentagotas-, se está volcando una mayor cantidad de dinero para un sector como el pasivo que siempre ha permanecido postergado en mayoría, ya que también aquí partes minoritarias que perciben la mayor escala de haberes en el caso de aquellos incluidos dentro del sistema previsional normal, en tanto que existen otros que perciben sumas realmente suculentas por estar dentro de sistemas que dispusieron a toda clase de privilegios, y que por tratarse de derechos adquiridos no pudieron ser revisados y consecuentemente modificados.Además de la reparación histórica, en el caso de quienes la recibieron ya no pueden iniciar demandas judiciales, la ANSES también hizo conocer que desde agosto de 2016 hasta el presente fueron otorgadas 350.000 nuevas jubilaciones y pensiones, todas dentro de los índices correctos. Aunque, muchos de los que han recibido los nuevos haberes con la reparación en curso, se han visto impulsados a iniciar juicio al comprobar que lo otorgado es una suma mucho más baja a la que correspondería.La reparación histórica prometía ser la solución al problema de la litigiosidad de los jubilados por el reajuste de haberes. Sin embargo, los resultados son categóricos: el ajuste fue menor al esperado y hay más juicios vigentes que antes, esto último según quien lo informe, aunque todo apunta que sea así. El propio gobierno, según testimonio de su jefe de Gabinete Marcos Peña ante el Congreso en su informe mensual, dijo que el Estado solo alcanzó a pagar hasta el momento el 37% de los casos que prometió, unos 894 mil sobre los 2,4 millones que dijo inicialmente. El incremento promedio de las jubilaciones fue del 25 por ciento, cuando el Gobierno había dicho que oscilaría entre el 30 y el 50 por ciento.Así las cosas habrá que aguardar el desenlace.