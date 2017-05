Cuestión de tiempo

Solemos considerar al tiempo como una variable inelástica que solo nos otorga la oportunidad de aprovecharlo o darlo por perdido de forma irrecuperable, sin embargo tiene otra condición que nos permite ponerlo a favor de la sustentabilidad; la sincronía.DIMENSIONES AISLADASConsiderar una única dimensión para intervenir en el mundo pone a las restantes en nuestra contra, a veces con tanto impacto y evidencia que podría considerarse una suerte de venganza natural. El caso de China es evidente por la decisión de acelerar su desarrollo industrial tanto como sea posible para colocar al país en situación de liderazgo de los mercados con un foco cerrado que no dejó espacio para consideraciones accesorias.La aceleración intensa y sostenida que alcanzó requirió más energía de la disponible por lo que se hizo necesario tomar recursos de donde fuera posible; así es como en varios puntos del país se reacondicionaron y pusieron a pleno centrales eléctricas alimentadas con carbón.De un lado de los cables la más alta tecnología para lograr el objetivo de liderazgo, del otro lado de los cables una tecnología tan antigua como descartada por depender de recursos no renovables cercanos a la extinción y -en especial- por ser altamente contaminante y perjudicial para la salud.Si obtenemos el liderazgo que buscamos dispondremos de recursos para corregir todas las consecuencias de nuestra carrera vertiginosa hacia el objetivo fijado, podría ser una síntesis del criterio aplicado. Cada cosa a su debido tiempo priorizando lo importante porque es cierto que sin riqueza el país tampoco tiene chances de resolver los daños y las consecuencias de la contaminación siendo claro que tener menos contaminación por ser pobre no es un mérito.LIBRES DE CULPAEstamos acostumbrados a ser responsables, o siempre estará quien nos haga responsables por nuestros hechos, por lo que el modelo incorporado es la aceptación de las consecuencias que generamos con nuestros hechos y la oportuna compensación con la pretensión de que sea equilibrada y nos deje conformes a todos los involucrados. Dañamos y compensamos para quedar libres de culpa y cargo. Nos enriquecemos y donamos una parte de nuestra fortuna para quedar libres de culpa.Actuamos y avanzamos tanto como seamos capaces de lograr para, en el momento que sea oportuno o en aquél en que nos lo exijan, incorporemos en el balance los perjuicios generados para ofertar lo necesario y obtener nuestra redención. Lo que estamos haciendo es poniendo al tiempo en un único plano donde su linealidad solo nos permite obtener valor a cambio del de otros logrando que ambos retrocedamos. ¿Qué alternativa nos queda?PONER EL TIEMPOA FAVOREl tiempo tiene una dimensión poco explorada que es la sincronía; si evaluamos nuestros planes de forma sustentable podremos evitar daños perjudiciales no solo en nuestra economía sino también en la comunidad de la que formamos parte y en el medioambiente. En vez de poner en fila nuestros actos y a continuación las consecuencias para evaluar de qué forma repararlas ponemos en simultáneo nuestros actos con la prevención que nos evitará encontrar secuelas negativas.Dejamos de ganar a costa de otros para hacerlo al mismo tiempo en que los enriquecemos con un resultado de valor para todos; pasamos de ganar para luego ayudar a ganar al tiempo que mejoramos el espacio en donde ganamos y la riqueza abarcadora nos facilita el resultado. Si pensamos, y actuamos, en sincronía con el resto de la comunidad ponemos el tiempo de nuestro lado y los resultados de valor nos abarcan.