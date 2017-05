El área de Zoonosis y más que nada el control de los perros por parte de los propios dueños, siempre ha sido tema de debate en muchos puntos de la ciudad. Más que nada después de que se da a conocer algún caso de violencia o algo parecido.Y este tema se ha ido trabajando mucho desde el propio Municipio, a través ahora de Cristian Neder, titular del área de Zoonosis de Rafaela, que para informarle a los vecinos cuáles son los pasos que se tienen que seguir para elevar una queja o bien, encontrarle la solución a los problemas mencionados.Muchas veces, los vecinos no tienen mucha información para resolver algún inconveniente con su mascota, por cualquier emergencia. "Cuando hay perros sueltos en la calle lo que se hace es ubicar a los dueños para que los tengan dentro de los domicilios. Con los perros mordedores, se les abre un acta y se los obliga a que inscriba a su perro dentro de la lista de los perros potencialmente peligrosos. Ya cuando muerden, ya se tiene que hacer la denuncia y entra a jugar el Fiscal a cargo que entiende en esa denuncia", dijo al respecto Neder.Y siguió: "si son perros que están dentro de la categoría de potencialmente peligrosos y si están en la calle, sí los podemos retener. Ya si están en sus domicilios, lo que hacemos es intimarlos para que lo inscriba y para que lo contenga dentro del domicilio", destacó en La Mañana de ADN.A modo de cierre, Neder se refirió a algunos procedimientos que se llevan a cabo por parte de los vecinos: "se tienen que cambiar los paradigmas de la tenencia responsable que hay en el ciudad, y en el país mismo. El problema se repite en todos lados, por eso hay que cambiarlos. Hay muchas condiciones que no se cumplen en Rafaela, por eso está bueno trabajar en conjunto con las distintas ONG, con el Municipio, el Círculo de Veterinarios, en hacer una capacitación extensiva en las escuelas, para que el chico piense diferente y así se lo transmita a los padres", concluyó.El Omnibus Sanitario Municipal continúa su recorrido por los barrios de la ciudad. La próxima semana visita el 17 de Octubre. Se ubicará frente a la vecinal, en calle Monseñor Zazpe 1950, atendiendo desde el martes 16 hasta el jueves 18 de mayo, en el horario de 8 a 12.Allí realizarán 14 ecografías diarias, en forma gratuita. Las interesadas deben acercarse a la vecinal para reservar el turno. Los estudios se realizan tanto a las mamás del barrio como de otros sectores, en cualquier trimestre del embarazo, con o sin pedido médico.La subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, destacó: "Hacemos ecografías gratis para que todas las mamás tengan acceso al estudio. Las interesadas no necesitan contar con pedido médico ni es requisito que vivan en el barrio. Procuramos hacer diagnósticos precoces de cualquier alteración, y que la mamá pueda reforzar el vínculo con su bebé", dijo.