"Estamos preparándonos para asumir nuevos y grandes desafíos"

El Socialismo no deja de ilusionarse en este 2017, con una intención fija en las elecciones locales en las que buscarán renovar la del Concejo Municipal, con Natalia Enrico a la cabeza.Paciente y con muchas expectativas, Enrico destaca que su partido, en Rafaela, está cada vez mejor: "nosotros tenemos un grupo de compañeros y compañeras con un compromiso y un protagonismo muy fuerte en la ciudad. Tenemos muchos jóvenes, que por una cuestión generacional se ha rearmado y que tiene gente muy activa pensando y trabajando con compromiso en la ciudad. Además de los compañeros históricos que vienen participando siempre. Estamos preparándonos para asumir grandes desafíos, desde el mismo Concejo como lo hicimos en el año 2013 al obtener una banca como partido, de haber participado en una elección muy fuerte en el 2015 como lo fue la de Intendente en Rafaela y la continuidad de un trabajo que se asienta y que busca tener una mayor visibilidad. Seguimos trabajando en los barrios, en las instituciones con mucho diálogo y una presencia diaria que para nosotros es muy importante y que lo vemos como algo muy valioso. Es un partido que se presenta ante grandes desafíos", le dijo a LA OPINION Enrico.Además, adelantó que "estamos preparándonos en el plano local para las próximas elecciones legislativas, con una campaña muy fuerte a nivel nacional y que plantea como gran eje conceptual 'Ni ajustes, ni corrupción: construyamos un gran Frente por una Argentina de justicia e igualdad', trabajando conceptos muy fuertes. En un país donde la educación sea prioridad, donde no se recorten las investigaciones, donde los corruptos vayan presos, y una Argentina que respete la memoria, la verdad y la justicia", dijo la concejala de la ciudad.Enrico dijo que muchos vecinos se le acercan para colaborar y para dar una mano desde el mismo partido. Si bien no son afiliados al Socialismo, según la propia concejala, "se sienten identificados con nuestras ideas y valores partidarios. Lo que nos ha permitido seguir sumando expresiones", manifestó.Junto a la concejala estuvo Sebastián Piumetti, a cargo de la Secretaría general del PS local, quien expresó que "estando cercano un nuevo proceso electoral, queremos demostrar que hay un partido y una nueva gestión que está en movimiento. Hace pocos días el discurso del Gobernador en la apertura de las sesiones legislativas, donde se refirió a varios temas con mucha categoría, como lo de SanCor, esta diferenciación del PRO, hablando con mucha altura, haciendo hincapié en la deuda de la Nación con la Provincia, ya que no está endeudada, sino que es acreedora del Estado Nacional en un dinero que podría ir tranquilamente a la obra pública", finalizó.