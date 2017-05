Unidos o dominados

En su visita a Santa Fe, el ex presidente de Uruguay y actual senador de ese país, José "Pepe" Mujica reiteró su deseo de que los países de la región conformen un bloque político y económico para hacer frente a un "mundo que no va a tener piedad de los débiles". A sus 82 años, se encuentra en una gira por distintas ciudades argentinas y ayer fue el turno de la capital provincial, donde primero hizo escala en el Hotel ATE-UNL para brindar una conferencia de prensa y luego una charla en la sala ATE-Casa España que organizó Apyme."Inevitablemente voy tomando puntería para el hoyo" se sinceró tras hablar de su edad y una larga vida dedicada a la política. "No me canso de insistir a los latinoamericanos que llegamos tarde a la historia, que el mundo se está organizando en gigantescos bloques y que un puñado de repúblicas que están solas frente a ese mundo que se nos viene encima, somos boleta si no tenemos la inteligencia de generar un alero común que nos sirva para defendernos".Mujica habló solo en la conferencia de prensa a pesar de estar acompañado por el ministro de la Producción de la Provincia, Luis Contigiani, y el titular del gremio de ATE, Jorge Hoffmann, entre otros. Más tarde se mostró junto al gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, con el Puente Colgante de fondo en una postal obligada de la capital."Aunque somos muy ricos en recursos naturales hemos sido muy injustos, tenemos una deuda social, tenemos nuestra inteligencia desperdigada, el último recurso inagotable es el conocimiento pero en nuestras universidades ni se mira. La integración hay que construirla, cuando era joven pensaba en un mundo sin clases sociales, pero ahora les quiero transmitir que tenemos que buscar la forma de integrarnos entre la izquierda, el centro y la derecha y lo que venga. Aceptemos la realidad como es, pero luchemos por estar juntos. Banquemos nuestras contradicciones porque si no nos unimos somos nadie", dijo en una especie de monólogo inicial en el que actualizó aquella dicotomía de "unidos o dominados"."Ando por el continente tirando semillitas de pensamiento tras el afán de que algunas de las nuevas generaciones las hagan suyas y gasten parte de su vida por la integración de nuestro continente", confió. "El hombre es un bicho muy verde, le cuesta avivarse, y cuando se entra a avivar ya tiene reumatismo, está cerca del pozo y se pierde. Vivir para aprender, pero si vivimos mil años no nos alcanza, por eso intento transmitir algo de la mejor forma a las nuevas generaciones", agregó.Y sin condenar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, reclamó diálogo entre los venezolanos para superar la profunda crisis que atraviesa ese país en estos días. "La gente les patea (protesta) y se les va la mano, yo no soy partidario de los presos políticos; no hay negociaciones, no atemperan... están todos locos... nadie habla, nadie razona, todos los días hacen manifestaciones, pero hay que laburar", subrayó.También entregó una definición sobre la Argentina al sostener que "para nosotros no ganó (Mauricio) Macri, perdió el peronismo por su lío interno o el justicialismo o no sé, eso que llaman ustedes, ese todo donde hay gente variopinta, pero es un caudal brutal del pueblo argentino".