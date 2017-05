Revocan fallo y absuelven a un joven condenado

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rafaela revocó una decisión de un juez de Primera Instancia y absolvió a un joven condenado como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. Si bien la instancia judicial ocurrió el 9 de marzo último, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal hizo públicos los pormenores del hecho en la jornada del viernes.El 9 de marzo último, el Tribunal pluripersonal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 5° Circunscripción Judicial (Rafaela), integrada al efecto por jueces de la capital provincial, los Dres. Roberto Prieu Mantaras, Fabio Mudry y Alejandro Tizón, revocó el fallo de Primera Instancia por el cual la juezaCristina Fortunato, condenó el 27 de mayo de 2015 a Jonatan Zalazar a la penaunificada de 5 años de prisión efectiva por haberlo considerado coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.De este modo, el Tribunal de alzada absolvió al acusado de culpa y cargo. Éste fue el primer juicio oral y público en el que participó la Defensa Pública de la 5ª Circunscripción Judicial, asumiendo la defensa técnica la defensoraRegional de Rafaela, Dra. Estrella Moreno, y la defensora Pública Adjunta,Dra. Mónica Ronchi.Cabe recordar que el hecho adjudicado había ocurrido en septiembre de 2015 en la ciudad de Sunchales, cuando sujetos armados asaltaron a un repartidor de mercadería, sustrayéndole dinero en efectivo.Así, luego de haber mensurado los argumentos de la Defensa Pública y de la Fiscalía, representada por el ex fiscal Regional Carlos Arietti y el fiscal Martín Castellano, el Tribunal de alzada decidió "hacer lugar a los agravios de la defensa y revocar la sentencia condenatoria, absolviendo de culpa y cargo a Jonatan Zalazar,disponiendo su inmediata libertad".Durante la audiencia de apelación celebrada el 14 de diciembre de 2016, la Defensora Regional manifestó los puntos de la resolución de la jueza Fortunatoque agraviaron a la Defensa Pública. En este sentido, Moreno puso de manifiesto que la sentencia resultó “arbitraria por la errónea ycontradictoria valoración de la prueba, teniendo en cuenta que el criteriode severidad y rigor crítico invocado por la Jueza en su sentencia estuvoausente en la valoración que realizó de los testimonios".En cuanto a la postura defensista, las representantes del SPPDP agregaronque las mismas no fueron tenidas en cuenta. Del mismo modo, aseguraron quefue "errónea" la consideración efectuada por la magistrada en base a los testimonios efectuados por los Agentes de la Guardia Urbana de Sunchales (GUS).De similar forma, Estrella Moreno advirtió que se produjeron "inconsistencias" durante las jornadas de debate. También afirmó que la Defensa logró poner de relieve una animadversión de los declarantes contra el acusado, cuestión que fue reconocida por la jueza.Por último, la defensora manifestó durante la audiencia de apelación que "resultó contrapuesta a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común la decisión de desechar los testigos de descargo por el hecho de que eran ‘amigos’ y se ‘veían todos los días’ ”, como así también consideró que no era probable que en un evento social se hayan congregado albañiles y lavacoches.Luego se escuchó la postura del por entonces fiscal Regional de Rafaela,Carlos Arietti, y del fiscal Martín Castellano, quienes pidieron que el fallo de Fortunato sea confirmado.Los Jueces de Segunda Instancia, encabezados por el Dr. Mudry, fundaron lasentencia revocatoria del fallo apelado, entre otras cuestiones, por considerar que las testimoniales fueron las únicas pruebas vertidas, teniendo en cuenta que no existió constancia alguna del secuestro de un arma como así tampoco del dinero que oportunamente la víctima refirió le fue sustraído.