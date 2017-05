"Dios nos envía a la Virgen para salvarnos"

Con motivo de conmemorarse el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, la parroquia homónima de nuestra ciudad lo celebró en la tarde de ayer con una procesión por las calles del barrio Central Córdoba y luego la misa presidida por el obispo Luis Fernández y concelebrada por el párroco Fabián Alesso y Raúl Troncoso (ex párroco, actualmente en Tandil), ante una multitud que desbordó el ampliado templo, entre ellos el pastor Luis Müller de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata."La presencia de nuestra Madre en la historia de esta parroquia de Fátima, que con el nuevo templo se pensaba que iba a quedar grande, pero en cualquier momento va a quedar chico; vayan pensando en construir otro", destacó el obispo diocesano en la homilía, mientras vitoreaba con "viva la Virgen" y la respuesta a coro de los presentes sumado a los aplausos.Y agregó: "también a los tres pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía, que andan por acá (hubo una representación con niños de la parroquia), viendo el obrar de Dios que se valió de tres niños; lo que parece que a veces no cuenta, ahí se muestra lo hermoso de la Virgen y lo maravilloso de Dios, celebrando así los 100 años de las apariciones de la Virgen en 1917, en cuyo siglo se dieron dos guerras mundiales, desencuentros, pero Dios nos envía a la Virgen, lo más grande que tiene para salvarnos, darnos una mano, consolarnos y devolvernos la alegría".En otro momento del sermón, Fernández dijo que "como nos pide el papa Francisco la cultura del encuentro, lo que le pidió la Virgen a los tres pastorcitos que recen el rosario, que tengan confianza, para desterrar este mundo cruel, que no sea la envidia, la violencia, la mentira y la corrupción lo que reinen en este mundo".La fiesta centenario de las apariciones fue anoche en el Club Almagro. En el marco del año jubilar se pueden obtener indulgencias plenarias: los fieles piadosos que visitan con devoción una imagen de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o local adecuado en los días de los aniversarios de las apariciones, el 13 de cada mes desde mayo hasta octubre (de 2017), y participen allí devotamente en alguna celebración u oración en honor de la Virgen María.