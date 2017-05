Lo que dejó el TRL

Este sábado se cumplimentó, de manera parcial, la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral en la Zona Ascenso. Cabe recordar que el partido entre CRAR y La Salle se disputará el sábado 20 de mayo, en nuestra ciudad, y será televisado por el canal provincial 5RTV, medio que está emitiendo todas las fechas, encuentros del certamen. Los que salieron airosos ayer fueron Los Caranchos y Los Pampas de Rufino.Este es el resumen en las dos categorías:Jockey 71 – Tilcara 15; GER 17 – Duendes 3; Provincial 20 – Universitario (SF) 15.Posiciones: GER 13 *; Duendes y Jockey (R) 10; Uni (SF) 5; Provincial 4 y Tilcara 1. (* Clasificado a Zona Campeonato de la Segunda Fase).Próxima fecha (27 de mayo): Tilcara – Provincial, Universitario (SF) – GER, Duendes – Jockey.CRAI 16 – Universitario (R) 13 (4-1); Santa Fe RC 19 – Rowing 8 y Estudiantes 37 – Old Resian 7.Posiciones: CRAI 13; Estudiantes 10; Universitario (R) 6; Rowing y Old Resian 5: Santa Fe RC 4.Próxima fecha (27 de mayo): Universitario (R) – Santa Fe RC, Rowing – Estudiantes, Old Resian – CRAI.Logaritmo 23 – Los Caranchos 30; Los Pampas 34 – Cha Roga 17. Reprogramado para el sábado 20: CRAR – La Salle.Posiciones: Los Caranchos 10; CRAR *, Los Pampas y La Salle 9 *, Cha Roga 2, Logaritmo 1.(*) Un partido menos. Próxima fecha: Cha Roga – CRAR, La Salle – Logaritmo, Los Caranchos – Los Pampas.