Unión logró un gran punto

En su estreno en el Pentagonal final del Federal A, Unión de Sunchales obtuvo ayer un buen empate como visitante en Salta ante Gimnasia y Tiro por 3 a 3. El equipo del Chino Tosetto caía 3 a 1 desde los 17' del complemento, pero no bajó los brazos y alcanzó la paridad.En el primer tiempo llegaron varias emociones y rápidamente. Antes de los 10', un centro desde la izquierda fue desviado con la cabeza accidentalmente por Moino, la pelota hizo una rara parábola e ingresó contra el segundo palo de González.El equipo sunchalense no tardó en reaccionar. Aprovechó la pelota parada y con un certero cabezazo de Sola, abajo ante la salida del arquero, puso el 1 a 1.El equipo Albo mantuvo la iniciativa y aprovechó una distracción del fondo visitante, cuando en un saque lateral ingresó al área Motta y fue derribado por un defensor. Amieva cambió el penal por gol.El partido luego entró en una meseta y nada se modificó hasta el entretiempo. En el complemento comenzó mejor Unión y dispuso de algunas oportunidades, pero falló en la definición además de encontrarse con la figura de Sand, ex arquero de Libertad de Sunchales.El que no perdonó luego fue Amieva, que puso el 3 a 1 que dejaba muy atrás en el marcador al equipo sunchalense. Sin embargo, llegó un nuevo descuento como para mantener la ilusión hasta el instante final por intermedio de López, que volvió a aparecer cerca del final para convertir el penal de la paridad.Ahora Unión tendrá que enfocarse en hacerse fuerte como local, ante Agropecuario.GIMNASIA 3 - UNION 3Estadio: Gigante del Norte.Arbitro: Luis Lobo Medina.Sand; Villarino, Giménez, Barzola, Young, Rodríguez, Aguirre, Bugarelli, Amieva, Motta y Ceratto. DT: Duilio Botella.González: Ruiz, Sola, Moino, Romero, Bergese, Rojo, Gaitán, Salvatierra, López y Saucedo. DT: Adrián Tosetto.Primer tiempo: a los 8' gol de Moino e/c (GyT); 16' gol de Sola (U) y 22' gol de Amieva -p- (GyT).Segundo tiempo: a los 17' gol de Amieva (GyT), 34' y 44' goles de López (U), el segundo de penal.Incidencia: a los 44' del ST expulsado Rodríguez (GyT) y 47' Moino (U).GANO AGROPECUARIOAgropecuario de Carlos Casares, por su parte, venció como local a Mitre de Santiago del Estero por 3 a 1.