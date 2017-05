Píldoras Políticas

No está en contra de la unidad, ni quiere excluir a nadie, pero el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, no quiere que los dirigentes se sienten en la misma mesa. Formado en el derecho, específicamente en el laboral, el legislador opositor demostró que como buen abogado le da importancia al uso del lenguaje y no tuvo pruritos en corregir a un periodista en el medio de una entrevista radial.Consultado sobre la posibilidad de evitar las internas y acordar una lista de unidad con todos los dirigentes peronistas sentados "en una misma mesa", Recalde no dudó en desasnar a su interlocutor. "Si se sientan en la mesa, son unos maleducados. Se tienen que sentar a la mesa", corrigió entre risas el jefe del bloque opositor.A pesar de que de ambas partes desmintieron que se haya hablado de cargos o candidaturas, la reunión entre el presidente Mauricio Macri y la legisladora porteña Graciela Ocaña terminó de sellar la inclusión de su partido, Confianza Pública, a la alianza oficial Cambiemos a nivel nacional.La excusa que dio el Gobierno fue que la exministra de Salud asistió a la Casa Rosada para entregarle al mandatario "un libro de su autoría y los proyectos que tiene para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad". "No se habló de cuestiones política relativas a las elecciones. En serio. Vino a traerle un libro. Es que como tiene muchas horas de vuelo en la gira por Asia, necesitaba material de lectura", bromearon allegados al jefe de Estado.Antes de emprender su viaje por Emiratos Arabes Unidos, China y Japón, el presidente Mauricio Macri se hizo un lugar en su agenda para recibir en la Casa Rosada al ídolo y técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto. Fue cuatro días antes al partido superclásico entre Boca y River, nada más y nada menos. ¿Qué le pidió el jefe de Estado al entrenador? "Mauricio me pidió lo que todo hincha de Boca: que transpiremos la camiseta y que dejemos todo", confió el ex delantero sobre la charla en un encuentro súper secreto.El proyecto de Cambiemos para modificar la Ley de Fueros y facilite el allanamiento, por orden judicial, de las propiedades de los legisladores desató una interna en el interbloque oficialista, entre el PRO y la UCR. El miércoles pasado la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, presidida por el macrista Pablo Tonelli, no consiguió el quórum necesario para poder tratar el proyecto de ley. Hubo solamente dos radicales (Karina Banfi y Miguel Nanni) y ningún legislador del Frente Renovador.Lo ocurrido generó enojó al PRO, donde piensan que los diputados radicales y los peronistas no kirchneristas (entreellos los del Frente Renovador) se pusieron de acuerdo para dejar sin quórum la comisión. Además, saben que el presidente del interbloque Cambiemos y máximo referente del radicalismo en la Cámara de Diputados, MarioNegri, no está de acuerdo con la iniciativa.A pesar de que el diputado del Frente Renovador Felipe Solá ya dijo que no quiere competir en la Ciudad de Buenos Aires y que quiere hacerlo en la provincia de Buenos Aires, el líder del espacio, Sergio Massa, sigue tratando de convencerlo. Si Solá se mantiene firme en su postura, Massa intentaría sumar algunos nombres de su fuerza a la lista que encabece el exembajador Martín Lousteau, quien también busca apoyos por estos días, frente al vacío que le hizo Cambiemos.Según cuentan, sería el abogado y exdiputado provincial bonaerense Mauricio D' Alessandro el elegido de Massa para sumarse a la boleta de Lousteau.