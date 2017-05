Continúa la séptima fecha

Si el clima lo permite, este domingo se jugarán 4 partidos de Primera A, sobresaliendo el encuentro desde las 14:30 en Villa Rosas entre Peñarol y 9 de Julio. Además se enfrentan Atlético vs. Brown, Libertad vs. Humberto y Ramona vs. Quilmes. También habrá actividad en la zona con la Primera B y Primera C.

Si el tiempo lo dispone, este domingo, con 4 partidos, continuará disputándose la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista. Debido a la disputa del Superclásico Boca y River, los encuentros se disputarán en diferentes horarios, ya que habrá 3 que comenzarán alas 14:30, mientras que el restante mantendrá el horario habitual de las 15:30.En nuestra ciudad, en el autódromo, Atlético recibirá a Brown de San Vicente, desde las 14:30, con el contralor de Franco Ceballos. En el mismo horario, pero en barrio Villa Rosas, Peñarol será local de 9 de Julio en un duelo de protagonistas, ya que el local quiere meterse en la pelea por el título y el León alcanzar la cima. Enrique Calderón será el árbitro del encuentro. En tanto, en Sunchales, Libertad buscará seguir creciendo en la tabla cuando reciba a Humberto, que aún no ganó en el certamen, con el arbitraje de Sebastián Garetto. Por último, en Ramona, y desde las 15:30, el local recibirá la visita de Quilmes, siendo Sergio Rusch el árbitro del partido. Este partido es clave para la permanencia, ya que el “Depor” buscará su primer triunfo, mientras que el Cervecero tratará se seguir sumando para engrosar el promedio.Cabe señalar que el miércoles, en el inicio de la jornada, habían igualado sin goles Sportivo y Ferro, mientras que Unión goleó 4 a 1 a Florida en Clucellas. En tanto, la fecha se completará este lunes con el duelo de extremos entre el líder Ben Hur y La Hidráulica, el último, recordando que este partido se debió haber disputado el viernes pero fue postergado por las condiciones climáticas.Ben Hur y Unión 16 puntos; 9 de Julio 14; Sportivo 13; Peñarol 11; Florida 10; Atlético y Libertad 8; Quilmes 6; Ferro y Brown 5; Humberto 3; Ramona 2; La Hidráulica 1.La cuarta fecha de la Primera B liguista se inició el viernes con la igualdad 3 a 3 entre Santa Clara y Vila y el triunfo por 1 a 0 de Talleres en María Juana frente a Bochazo, ambos por la Zona Sur. El resto de los partidos son los siguientes:a las 13:30, Tiro Federal vs. Moreno (Néstor Ercole); a las 14:30, Tacural vs. Roca (Silvio Ruíz); y a las 15:30, Ataliva vs. Independiente SC (Sergio Romero) y Unidad Sancristobalense vs. Aldao (Mauro Cardozo).Aldao 9 puntos; Tiro Federal y Ataliva 6; Moreno 5; Unidad 4; Roca 3; Tacural 1; Independiente SC 0.a las 12:30, Zenón Pereyra FC vs. Talleres (Raúl Rodríguez) y a las 13:30, Angélica vs. Josefina (Guillermo Vacarone).Vila 8 puntos; Bochazo y Santa Clara 7; Zenón Pereyra 6; Talleres 4; Angélica y Josefina 3; Atlético MJ 1.En tanto, este domingo, desde las 16, se disputará la tercera fecha del Apertura de Primera C con este organigrama de partidos: Villa San José vs. Esmeralda (Claudio González); San Antonio vs.Susana (Víctor Colman); Bella Italia vs. San Isidro (Javier Simoncini) y Libertad EC vs. Aurelia (José Rodríguez).Villa San José, Esmeralda, Bella Italia y San Antonio 4 puntos; Aurelia 2; Libertad EC y San Isidro 1; Susana 0.